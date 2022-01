Familles dans le football : Felix et Toni Kroos

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les frères allemands, Felix et Toni Kroos.

Familles dans le football : les frères allemands Felix et Toni Kroos

Toni Kroos

Une autre histoire de deux frères atteignant des niveaux différents dans le jeu, Toni Kross a connu des succès nationaux et internationaux tout au long de sa brillante carrière. L’international allemand a fait plus de 100 sélections pour son pays et a joué plus de 500 fois pour deux des clubs de football les plus prestigieux d’Europe.

Toni est passé par l’académie du Bayern Munich et a fait 13 apparitions pour l’équipe B avant d’être promu dans l’équipe senior en 2007, à seulement 17 ans.

Il a fourni deux passes décisives après avoir été remplacé lors de ses débuts lors d’une victoire 5-0 contre Energie Cottbus et est devenu le plus jeune joueur du club à l’époque. Il a également fourni une passe décisive et marqué un but lors de ses débuts en Coupe UEFA contre l’Étoile rouge de Belgrade.

Malgré ses débuts prometteurs avec Die Roten, Toni a été prêté au Bayer Leverkusen en janvier 2009. En 18 mois, le milieu de terrain a marqué dix fois en 48 apparitions pour le club.

Toni est revenu au Bayern et est rapidement devenu une figure clé du club. Après avoir remporté la Bundesliga lors de sa première saison, le milieu de terrain en ajouterait deux autres avec dos à dos DFB-Pokal, une DFL-Supercup, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

En 2014, Toni est parti rejoindre les géants espagnols du Real Madrid. Depuis ce transfert, il a connu un succès continu avec Los Blancos, remportant deux fois la Liga et la Supercoupe d’Espagne à deux reprises, ainsi que trois titres de Ligue des champions, deux Super Coupes de l’UEFA et quatre Coupes du monde des clubs de la FIFA.

En termes de distinctions personnelles, le milieu de terrain a été nommé cinq fois dans l’équipe de la saison de l’UEFA Champions League, ainsi que trois fois chacun dans l’équipe de l’année FIFA FIFPro World11 et UEFA.

Toni était également un élément clé de l’équipe d’Allemagne qui a remporté la Coupe du monde 2014, qui s’est déroulée au Brésil.

Félix Kroos

Contrairement à son frère, le frère cadet Felix n’a pas atteint ce que Toni a dans le jeu. Cela dit, il a tout de même dépassé les 300 apparitions tout au long de sa carrière dans le football allemand.

Felix a gravi les échelons avec Hansa Rostock et s’est avéré pendant deux saisons avec le club. Il a également fait 29 apparitions pour l’équipe du nord-est avant de rejoindre l’équipe de Bundesliga du Werder Brême.

Bien qu’il ait fait ses débuts en club lors d’un match de Ligue des champions contre Tottenham Hotspur, le milieu de terrain a passé une grande partie des trois premières saisons au club dans l’équipe réserve. Cependant, lors de la saison 2013/14, Felix a commencé à gagner plus de temps de jeu et a marqué une fois en 54 matches de Bundesliga.

En janvier 2016, Felix a rejoint l’Union Berlin en prêt, avant que Die Eisernen ne signe le milieu de terrain de manière permanente cet été. Kroos passerait trois saisons et se présenterait plus de 100 fois pour Union alors qu’ils obtenaient une promotion dans l’élite pour la première fois de l’histoire du club.

Cependant, à l’expiration de son contrat, Felix a rejoint l’Eintracht Braunschweig. Le milieu de terrain n’a passé qu’une saison avec le club de la 2. Bundesliga avant de prendre sa retraite en juillet 2021.

Contrairement à son frère, Felix n’a jamais fait une apparition senior pour l’Allemagne mais s’est avéré 35 fois à différents niveaux de jeunes.

Faits intéressants

Toni Kroos a failli rejoindre David Moyes à Manchester United, mais après le limogeage de l’Écossais, le nouveau manager Louis an Gaal a décidé de ne pas signer le milieu de terrain. Au lieu de cela, Toni a rejoint les géants espagnols du Real Madrid.

En novembre 2021, Felix est revenu à l’Union et est devenu l’entraîneur adjoint du club U19.

