Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les frères italiens Filippo et Simone Inzaghi.

Familles dans le football : Filippo et Simone Inzaghi

Philippe Inzaghi

L’attaquant italien Filippo Inzaghi deviendra l’un des attaquants les plus prolifiques de Serie A. Une carrière qui a duré 21 ans, ‘Pippo’ a marqué 156 buts incroyables en 370 apparitions dans l’élite.

Malgré son ascension vers la célébrité, il a commencé sa carrière avec son club natal, Piacenza. Des périodes de prêt avec l’équipe de Serie C1 AlbinoLeffe et Vérone de Serie B ont suivi avant de revenir à I Biancorossi où son total de 15 buts en Serie B a aidé le club à décrocher le titre et à remporter une promotion dans l’élite.

Filippo ferait ses débuts en Serie A mais ce ne serait pas avec Piacenza. Au lieu de cela, l’impressionnant attaquant a rejoint une équipe de Parme qui regorge de talent, mais il n’a réussi que deux buts (dont l’un contre son club d’origine) en 15 matches de championnat.

Après seulement une saison, Inzaghi est passé à l’Atalanta et son retour s’est considérablement amélioré avec un incroyable 25 buts en seulement 34 apparitions dans toutes les compétitions. Il a terminé la saison en tant que Capocannoniere et a réussi à marquer contre toutes les équipes de la division. Il a également été nommé jeune footballeur de l’année en Serie A.

Cette ascension a conduit les grands clubs à garder un œil sur le jeune et après une seule saison à Bergame, il était à nouveau en mouvement. Cette fois, Filippo rejoindrait la Juventus, finaliste en titre de la Serie A et de la Ligue des champions.

Filippo a passé quatre saisons au Stadio delle Alpi, marquant 89 fois en 165 apparitions. L’attaquant a formé de formidables partenariats avec Alessandro Del Piero et Zinedine Zidane et est devenu le premier joueur à marquer plus d’un triplé en Ligue des champions.

Malgré sa forme prolifique de buteur avec le club turinois, il n’a remporté que trois trophées en quatre saisons.

Après des rumeurs de retombées et l’arrivée de David Trezeguet, Filippo s’est à nouveau retrouvé en mouvement, cette fois à l’AC Milan.

Les premières saisons au San Siro ont été un grand succès. Filippo a remporté la Ligue des champions 2002/03 avec une victoire sur la Juventus avant de remporter la Coppa Italia la même saison. La campagne suivante a apporté plus de succès, y compris la Supercoppa Italiana et le titre de Serie A, mais la Ligue des champions a échappé aux Rossoneri avec une défaite en finale contre Liverpool.

Deux ans plus tard, Milan et Liverpool se sont à nouveau rencontrés en finale de la Ligue des champions avec Filippo à deux reprises lors d’une victoire 2-1 pour le club italien. Milan remportera également la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2007.

Lorsque Milan a affronté Turin en 2009, Filippo a inscrit un dixième record de triplé en Serie A, devant Hernán Crespo Roberto Baggio, Marco van Basten, Gabriel Batistuta, Vincenzo Montella et bien d’autres.

Inzaghi a pris sa retraite en 2012, marquant lors de sa 300e et dernière apparition à Milan. Pour l’Italie, le décompte des buts des attaquants était impeccable avec 25 buts en 57 sorties. Il était également un élément clé de l’équipe Azzuri qui a remporté la Coupe du monde 2006.

Gestion

Après avoir terminé sa carrière de joueur avec les Rossoneri, Filippo est devenu entraîneur avec le club de la capitale. Il a commencé à la tête de l’AC Milan Primavera avant de prendre le rôle de l’équipe senior en 2014. Cependant, Inzaghi ne resterait à San Siro qu’une saison avant d’être remplacé par Siniša Mihajlović.

Il a déménagé à Venise et son séjour à Venezia a été un énorme succès, remportant une promotion en Serie B en tant que champion avant de remporter la Coppa Italia Lega Pro la même saison.

La campagne suivante a vu Inzaghi guider Venezia vers une cinquième place, mais il n’a pas pu les diriger vers l’élite avec une défaite en séries éliminatoires.

Il a également guidé Bénévent vers la promotion en Serie A pour la deuxième fois seulement de l’histoire du club, mais il n’a pas pu les y maintenir et est parti après leur relégation en deuxième division. Il est désormais en charge de Brescia.

Simone Inzaghi

Frère cadet de Filippo, Simone Inzaghi a également connu une carrière réussie en Serie A. Comme son frère aîné, Simone a gravi les échelons au club de sa ville natale, Piacenza. Cependant, il passera du temps en prêt dans quatre clubs de ligue inférieure avant de faire sa percée lors de la saison 1998/99, lorsqu’il a marqué 15 buts en 30 matches de Serie A.

Cela a conduit les poids lourds italiens Lazio à signer le jeune attaquant, mais malgré dix saisons passées au Stadio Olympico, il n’a pas réussi à améliorer son bilan que lors de cette saison avec Piacenza.

Vingt-six apparitions en prêt à la Sampdoria et à l’Atalanta n’ont pas réussi à marquer un but, mais il est revenu à I Biancocelesti et est devenu un joueur clé. Pendant son séjour à Rome, il a remporté un Scudetto, trois titres de Coppa Italia, deux trophées de Supercoppa Italiana et une Super Coupe de l’UEFA.

Contrairement à son frère, Simone n’a réussi que trois apparitions en équipe nationale italienne et il n’a pas réussi à trouver le fond des filets. Cependant, comme Filippo, lui aussi est entré dans la gestion.

Gestion

Là où Filippo a terminé sa carrière de joueur à l’AC Milan et a commencé sa carrière de manager dans le même club, Simone a suivi un chemin similaire. Après avoir pris sa retraite du football avec la Lazio en 2010, Inzaghi est devenu directeur des équipes de jeunes du club. Cependant, en 2016, il a pris en charge définitivement l’équipe senior.

Il resterait en tant que manager de la Lazio pendant cinq ans, remportant 134 de ses 251 matchs en charge. Il a également apporté de nouveaux succès au club de Rome, remportant la Supercoppa Italiana de chaque côté d’une Coppa Italia.

Malgré le succès, Simone est parti cet été pour rejoindre l’Inter Milan, détenteur de la Serie A, après le départ d’Antonio Conte. I Nerazzurri est actuellement en tête de la division devant son rival AC Milan.

Jeux joués ensemble et contre

Filippo et Simone Inzaghi n’ont été du même côté qu’une seule fois au cours de leur carrière de joueur et cela s’est produit au niveau international. Les frères ont joué 11 minutes ensemble pour les Azzuri lors d’une victoire amicale 1-0 contre l’Angleterre.

En fait, ils se sont retrouvés davantage dans des camps opposés. Les frères et sœurs se sont affrontés huit fois au cours de leur carrière de joueur, Filippo en remportant trois et Simone deux fois.

Jeux gérés contre

Les frères se sont affrontés à trois reprises en tant que managers adverses. La Lazio de Simone a gagné 2-0 contre Bologne de Filippo en 2018 avant de récolter quatre points contre Bénévent la saison dernière.

Faits intéressants

Avec 70 buts en Ligue des champions, Filippo Inzaghi est le sixième meilleur buteur des compétitions interclubs européennes, derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Raúl et Karim Benzema.

La première fois que les frères étaient dans des camps opposés, les joueurs sont arrivés lorsque la Juventus a accueilli le club de sa ville natale, Piacenza. Filippo a inscrit le seul but de la victoire 1-0 de la Vieille Dame.

Photo principale

Intégrer à partir de .