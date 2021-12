Familles dans le football : Gary et Phil Neville

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Gary et Phil Neville.

Les familles dans le football : la classe de 92 Gary et Phil Neville

Gary Neville

Un frère aîné, Gary Neville a incarné ce qu’était le fait de gravir les échelons à Manchester United dans les années 1990. L’arrière droit est resté avec le club tout au long de sa carrière et s’est avéré 599 fois pour les Red Devils.

L’un des célèbres diplômés de la « Classe des 92 », Gary a remporté le lot pendant son séjour à Old Trafford. Le défenseur a remporté 12 titres de Premier League, deux trophées de Ligue des champions, quatre FA Cups, trois League Cups, une Coupe du monde des clubs, une Coupe intercontinentale et sept Community Shields.

Le fan inconditionnel de Manchester United était un pilier du club sous Sir Alex Ferguson avant de raccrocher ses crampons en 2011. Le défenseur a également remporté 85 sélections pour l’Angleterre en 12 ans.

Phil Neville

Comme son frère, Phil Neville faisait partie de la « Classe des 92 ». Cependant, contrairement à Gary, Phil n’a pas passé toute sa carrière à Old Trafford.

Deux ans plus jeune, Phil a fait ses débuts la même saison que Gary mais n’a pas réussi à se tailler une place dans la formation de départ comme son frère. Cela était en grande partie dû au fait que Phil était utilisé comme joueur utilitaire, couvrant à la fois les postes d’arrière et un rôle défensif au milieu de terrain.

Malgré son manque d’apparitions à Manchester United par rapport à Gary, Phil possède toujours une impressionnante armoire à trophées avec six titres de Premier League, trois FA Cup, trois Community Shields, une Ligue des champions et une Coupe intercontinentale.

Après 378 matchs pour les Red Devils, Phil est passé à Everton – un club pour lequel il dépasserait également les 300 apparitions. Il a été nommé capitaine sous David Moyes et a fait ses débuts en Premier League à Everton contre son frère et Manchester United.

Bien qu’il n’ait remporté aucun trophée pendant son séjour à Goodison Park, Phil Neville a passé six saisons réussies avec le club avant de prendre sa retraite en 2013.

Jeux auxquels ils ont joué ensemble et contre

Les frères Neville ont joué 283 fois ensemble pour Manchester United et l’Angleterre, dont une impressionnante six finales de coupe. La paire a d’abord partagé le terrain lors d’une victoire 1-0 sur Sheffield mercredi avant de subir une défaite 1-0 pour l’Angleterre contre l’Espagne en 2007.

Gary et Phil ne se sont affrontés qu’à cinq reprises. Les débuts de Phil à Everton en championnat ont eu lieu lors d’une défaite 2-0 contre Manchester United à Goodison Park avant un match nul 1-1 à Old Trafford la même saison. Les Red Devils ont remporté les deux rencontres suivantes tandis que le dernier match que le duo jouerait s’est soldé par une victoire de 3-1 à domicile pour les Toffees.

Faits intéressants

Malgré 144 apparitions combinées en Angleterre, le duo n’a jamais marqué de but international.

De plus, les frères viennent d’une famille sportive à succès, avec sa sœur Tracey, une ancienne entraîneure de netball anglais, tandis que Phil aurait également pu devenir joueur de cricket après avoir joué pour l’équipe U19 du Lancashire.

