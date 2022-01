Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Jérôme et Kevin-Prince Boateng.

Familles dans le football : Jérôme et Kevin-Prince Boateng

Jerome et Kevin-Prince Boateng ont connu une longue carrière qui s’étend sur plusieurs pays européens. En combinant les deux carrières, plus de 18 équipes de football apparaissent sur le CV. Il est sûr de dire que la loyauté dans le football n’était pas ce qui a séduit les frères germano-ghanéens. Au lieu de cela, le frisson du voyage et de la découverte est ce qui rend leur carrière si intéressante.

Kevin-Prince est le plus âgé des deux, les deux joueurs commençant leur carrière à Berlin, en Allemagne. Les deux joueurs ont exploré différentes trajectoires de carrière qui sont uniques et convaincantes pour tout passionné de football. Ils ont tous deux débuté leur carrière au club de la capitale Hertha Berlin. Cependant, Jérôme a rejoint son équipe huit ans après son frère car il a choisi de rester dans son équipe de jeunes d’origine : Tennis Borussia Berlin.

Bien qu’ils soient tous deux nés du même père, ils sont demi-frères. Ils ont tous les deux choisi leur camp en ce qui concerne le pays qu’ils représenteraient. Jérôme est devenu un joueur de l’équipe nationale pour l’Allemagne tandis que Kevin-Prince a opté pour le Ghana.

Jérôme Boateng

Jerome Boateng peut être considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux des années 2010. Il a fait plus de 540 apparitions professionnelles depuis 2005. Sa carrière s’étend sur plusieurs clubs à travers l’Europe, dont Hertha Berlin, Hamburger SV, Manchester City, Bayern Munich et Lyon.

Il s’est d’abord fait un nom au Hamburger SV, où il était une partie importante de l’équipe qui a atteint deux demi-finales consécutives de la Ligue Europa. Ses performances impressionnantes ont attiré l’attention de Manchester City. Il a rejoint l’équipe bleue de Manchester pour plus de 10 millions de livres sterling, mais n’y a passé qu’une saison. Il a principalement joué à l’arrière droit lors des 24 apparitions qu’il a disputées pour le club. Malheureusement, il a raté le début de la saison dans un accident bizarre après le match amical de l’Allemagne contre le Danemark. Jérôme s’est déchiré le tendon pendant le match mais la blessure s’est aggravée dans l’avion après une collision avec un chariot à boissons.

Après sa seule saison en Angleterre, il est retourné en Allemagne pour jouer pour le Bayern Munich, champion de Bundesliga. Il a passé la décennie suivante à Munich et a remporté une variété de trophées. Son CV convaincant comprend neuf titres de Bundesliga, cinq titres de DFB-Pokal, deux titres de Ligue des champions, deux titres de Supercoupe de l’UEFA et deux titres de Coupe du monde des clubs de la FIFA. Il a connu l’une des carrières les plus réussies dans le sport. Si la liste ci-dessus ne suffit pas à vous intriguer, rappelez-vous que Jérôme a également remporté une Coupe du Monde de la FIFA en 2014 avec l’Allemagne.

Sa carrière allemande s’est brutalement arrêtée après la sortie de choc de l’Allemagne de la Coupe du monde 2018. Les mauvaises performances ont justifié une sortie de la phase de groupes pour Die Mannschaft et Jerome Boateng. Après le tournoi, l’entraîneur-chef Joachim Löw a déclaré que Jérôme ne ferait plus partie de ses plans d’équipe.

Après sa domination du football allemand, Jérôme a signé un transfert gratuit pour Lyon en 2021. Le temps nous dira s’il impressionne pour l’un des plus grands clubs français.

Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince, le frère aîné, joue actuellement pour son club d’enfance Hertha Berlin. Il a d’abord quitté l’équipe allemande en 2007 lorsqu’il a rejoint Tottenham Hotspur. Ses chances étaient limitées pour les Spurs et ont rejoint le Borussia Dortmund en prêt en 2009. Au cours de ces trois saisons, il a disputé en moyenne un peu plus de dix apparitions par saison.

Pour tenter de relancer sa carrière, il a rejoint Portsmouth qui était en plein désarroi financier. Malgré leur relégation de la Premier League cette saison-là, Boateng a impressionné le club et a même atteint la finale de la FA Cup. Dans cette finale, il a raté un penalty à la 54e minute. Chelsea a remporté le match et Boateng était au centre de l’attention internationale après avoir blessé le capitaine allemand Micheal Ballack.

Suite à la relégation de l’équipe, Boateng a eu besoin de changer d’air et a rejoint Gênes à l’été 2010. Il a passé la saison en prêt à l’AC Milan avant d’y être immédiatement transféré à la fin de la saison 2010/11. Il est resté à Milan jusqu’en août 2013. Son parcours italien a effectivement changé son style de jeu de milieu de terrain défensif à trequartista, qui est un rôle plus offensif.

La même année, il annonce sa retraite du football international à l’âge de 24 ans pour des raisons de fatigue.

Il s’est fortement impliqué dans la lutte contre le racisme et la discrimination auprès des Nations Unies et de la FIFA en 2013, alors qu’il était à l’AC Milan. Cela s’est produit quelques mois après que l’AC Milan eut abandonné un match amical en raison d’abus raciaux de la part des supporters adverses.

Après 74 apparitions pour Milan, il est retourné en Allemagne et a joué pour Schalke. Il a été constant pour l’équipe allemande et a mené le club de Bundesliga à la troisième place en 2014. Boateng a participé à la Coupe du monde 2014 malgré sa retraite, cependant, il a été expulsé de l’équipe après avoir prétendument « agressé verbalement » le manager du Ghana. et qualifiant l’organisation d’« amateur ».

Son voyage à Schalke a été interrompu car il a été suspendu en mai 2015 pour « mauvais comportement ». Il n’a pas refait son apparition pour l’équipe avant la résiliation de son contrat en décembre 2015.

Il a rejoint l’AC Milan dans la fenêtre de janvier pendant six mois, faisant 11 apparitions et marquant un but avant de quitter le club pour la deuxième fois.

Kevin-Prince a ensuite représenté huit clubs différents au cours des cinq années suivantes, soulignant son intérêt pour le changement et les voyages. Au cours de ces cinq années, il a joué pour Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelone, Fiorentina, Besiktas et Monza avant de retourner au Hertha Berlin.

Kevin-Prince détient actuellement un titre de Serie A, un titre de La Liga, un titre DFB Pokal et un Supercoppa Italiana. Il faisait également partie de l’équipe de l’année 2010/11 de Serie A.

Jeux joués ensemble et contre

Les frères ont joué du même côté à six reprises ; trois fois avec le HBSC 2 dans la Regionalliga Nord, deux fois avec l’équipe senior du Hertha, les deux matches de Bundesliga se terminant par une défaite et une fois en match amical avec les U21 allemands.

Jerome et Kevin-Prince Boateng se sont également affrontés à six reprises, mais ces rencontres de sox étaient à un niveau plus élevé que lorsqu’ils jouaient du même côté. Il y a eu quatre rencontres de Bundesliga ainsi que deux matches internationaux entre l’Allemagne et le Ghana.

Faits intéressants

Jérôme et Kevin-Prince ont été les premiers frères à s’affronter lors de la Coupe du monde en 2010. Jérôme a représenté l’équipe gagnante lorsque l’Allemagne a battu le Ghana 1-0 dans un match du groupe D. Kevin-Prince jouait dans l’équipe du Ghana malgré son apparition dans les équipes de jeunes allemandes. Les frères se sont à nouveau affrontés lors de la Coupe du monde 2014 dans un match qui s’est terminé 2-2.

Leur relation a été endommagée avant la Coupe du monde 2010 lorsque Kevin-Prince a blessé le capitaine allemand Micheal Ballack lors de la finale de la FA Cup. Jérôme était furieux que le capitaine de son équipe rate la Coupe du monde et a par la suite blâmé son frère et a refusé de lui parler avant le tournoi.

En plus d’être footballeur, Kevin-Prince a lancé sa carrière musicale en 2018 en se nommant PRIN$$ Boateng. Il a toujours été un passionné de musique et a même effectué un moonwalk au San Siro après la victoire de Milan en 2011.

Photo principale

Intégrer à partir de .