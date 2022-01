Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les frères allemands, Keven et Nico Schlotterbeck.

Familles dans le football : Keven et Nico Schlotterbeck

Keven Schlotterbeck

Né à Weinstadt dans le sud de l’Allemagne, le défenseur Keven Schlotterbeck a fait sa percée avec le club de sixième division TSG Backnang.

Après avoir marqué 11 buts impressionnants en 57 apparitions, Keven a été recruté en 2018 par le club de Bundesliga SC Freiburg.

N’ayant joué que neuf fois pour Breisgau-Brasilianer, en plus d’un peu moins de 50 fois pour l’équipe B, Keven a été prêté à l’Union Berlin, nouvellement promue.

Le défenseur a bénéficié d’un prêt réussi dans la capitale, accumulant 23 matches de Bundesliga alors que l’équipe d’Urs Fischer a terminé sa toute première campagne de haut niveau en 11e position.

Il est revenu à Fribourg et a effectué 25 sorties la saison dernière. Cependant, il n’a réussi que huit apparitions dans toutes les compétitions cette saison mais a marqué son premier but pour le club dans le DFB-Pokal.

Nico Schlotterbeck

Le frère cadet Nico a une histoire de football similaire à celle de Keven. Également défenseur, le joueur de 22 ans s’est fait un nom avec Fribourg et a passé du temps en prêt avec l’Union Berlin.

Nico a fait 37 apparitions pour Fribourg, marquant deux fois, mais a marqué son tout premier but senior lors de ses débuts avec l’Union contre le Borussia Mönchengladbach. À ce jour, il compte trois buts en Bundesliga 50 pour les deux clubs de haut niveau.

Jeux joués ensemble et contre

Les frères ont joué 17 fois ensemble pour l’équipe B de Fribourg et l’équipe senior. Le duo a également joué dans un match nul et vierge contre l’ancien club de l’Union Berlin le mois dernier.

Keven et Nico se sont également affrontés à trois reprises au cours de leurs périodes de prêt respectives à Union.

Faits intéressants

Keven et Nico Schlotterbeck ont ​​également vu leur oncle Niels Schlotterbeck jouer au football professionnel. Comme les frères, le milieu de terrain a joué pour Fribourg et a également joué pour les Stuttgarter Kickers, 1860 Munich et Hanovre tout au long de sa carrière.

Les deux frères n’ont pas encore fait leur apparition en équipe nationale allemande, mais Nico a remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA l’année dernière tandis que Keven a joué pour l’équipe de football olympique d’Allemagne.

