Familles dans le football : Lauren et Reece James

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Lauren et Reece James.

Les familles dans le football : le duo frère et sœur de Chelsea – Lauren et Reece James

Lauren James

L’attaquante féminine de Chelsea Lauren James est la première footballeuse à figurer dans cette série. Petite sœur du défenseur de Chelsea Reece James, Lauren a joué pour trois des plus grands clubs de la Super League féminine.

Le joueur de 20 ans a commencé à Chelsea avant de rejoindre l’académie des jeunes d’Arsenal. C’est pendant son séjour avec les Gunners qu’elle a fait ses débuts chez les seniors, en tant que remplaçante lors d’une victoire contre Everton, devenant ainsi la troisième plus jeune joueuse du club.

Après seulement cinq apparitions, elle a déménagé à Manchester United. C’était une première saison pour le club qui a commencé sa vie dans le FA Women’s Championship.

Ses premiers buts en compétition sont survenus lors d’une victoire 12-0 sur Aston Villa, James marquant deux fois. L’attaquant a frappé 14 fois en 18 matchs alors que les Diables rouges ont remporté le championnat.

La saison suivante, James n’a marqué qu’un seul but en Super League en six matches, mais en a atteint neuf sur 18 dans toutes les compétitions.

Elle a terminé son mandat avec les Diables rouges avec 22 buts en 40 apparitions avant de revenir à Chelsea, signant un contrat de quatre ans.

Reece James

Le frère aîné Reece a également gravi les échelons avec Chelsea et est devenu l’un des atouts les plus précieux du club.

Le défenseur, qui a remporté la U18 FA Youth Cup avec les Bleus, a passé la saison 2018/19 en prêt au club de championnat, Wigan Athletic. Pendant son séjour au DW Stadium, James a été sélectionné dans l’équipe de championnat de la saison 2018/19 avant de remporter trois prix lors de leurs récompenses de fin de saison, dont celui de joueur de l’année.

Il est revenu à Chelsea et a marqué un but et fourni deux passes décisives alors que les Bleus ont battu Grimsby Town lors de la Coupe Carabao. Son premier but en Premier League est survenu la saison dernière lors d’une victoire 3-1 sur Brighton & Hove Albion, tandis que sa menace devant le but a augmenté cette saison, ajoutant cinq autres buts et six passes décisives en 21 sorties.

Sélectionné dix fois par l’Angleterre, James s’est rapidement imposé comme un joueur clé, à la fois sous Frank Lampard et l’actuel patron Thomas Tuchel.

Le défenseur a remporté la Ligue des champions et la Super Coupe de l’UEFA pendant son séjour dans l’ouest de Londres et a remporté une médaille de finaliste alors que l’Angleterre a perdu la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Faits intéressants

Reece James est devenu le plus jeune buteur de Chelsea en Ligue des champions lorsqu’il a inscrit le quatrième but du match nul 4-4 des Blues contre l’Ajax. Quant à Lauren, elle a inscrit le tout premier but de Manchester United en Super League féminine lors d’une victoire 2-0 contre Liverpool.

Photo principale

