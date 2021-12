Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Lucas et Theo Hernandez, deux frères qui ont suivi les traces de leur père en jouant au plus haut niveau du football européen.

Familles dans le football : Lucas et Theo Hernandez

Lucas et Theo Hernandez sont tous deux nés à Marseille, en France. Leur père, Jean-François Hernandez, était également joueur professionnel en Espagne et en France. Il a joué pour Marseille à la naissance de ses deux fils. Tout comme ses fils, Jean-François a joué comme défenseur au cours de ses 14 ans de carrière. En 2019, Lucas a déclaré que le couple n’avait pas vu leur père depuis 2006, ce qui signifie que le soutien de leur mère leur a permis d’atteindre le niveau d’élite du football. Lucas a déclaré : « Je lui dois tout, c’est elle qui nous a élevés, qui a emmené mon frère et moi au foot, qui a travaillé je ne sais combien d’heures pour nous nourrir.

« Nous n’avons pas eu de nouvelles de notre père depuis 12 ou 13 ans, même après avoir remporté la Coupe du monde. Maintenant que je suis père, je suis encore plus conscient de ce qu’il a fait, qu’il a échoué dans son rôle de père », a-t-il révélé dans une interview au Parisien.

Lucas et Theo Hernandez ont tous deux commencé leur carrière de jeunes pour Rayo Majadahonda en 2005/06. Le club était basé dans le quatrième niveau du football espagnol au moment de son arrivée.

Lucas Hernandez

Lucas Hernandez joue actuellement pour le Bayern Munich dans le plus haut niveau du football allemand. Il joue principalement en tant qu’arrière central ou arrière gauche.

Lucas est l’aîné des deux frères d’un peu plus de huit mois. Après avoir passé deux ans au Rayo Majadahonda, il a rejoint l’équipe des jeunes de l’Atletico Madrid en 2007. Il passera les cinq années suivantes à se développer avant de décrocher sa première sélection en équipe de France U16. Il a en outre amassé des apparitions avec les U18 et les U19 avant d’être sélectionné pour l’équipe du tournoi du championnat d’Europe U19 de l’UEFA 2015.

En raison d’une crise de blessures en 2013, Lucas a été nommé sur le banc pour le match de l’Atletico Madrid contre Villareal, cependant, il n’a jamais mis les pieds sur le terrain. Il a fait quelques apparitions pour l’équipe réserve en 2014, mais a attendu décembre pour faire ses débuts complets en équipe première. Lucas a débuté lors d’une victoire 3-0 sur le CE L’Hospitalet en Copa del Rey. 18 jours plus tard, il disputait son premier match de championnat de première division alors qu’il était remplaçant lors du succès 4-1 de l’Atletico contre l’Athletic Bilbao.

Lucas est devenu un joueur régulier de l’équipe première de l’Atletico Madrid après le renouvellement de son contrat en août 2015. Il ferait partie de l’équipe qui a subi une défaite dévastatrice aux tirs au but contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions en 2016. Le défenseur deviendrait une partie intégrante partie du plan tactique de Diego Simeone et accumulerait un peu moins de 70 apparitions pour la première équipe. Il a joué un rôle important dans la victoire de son équipe en Ligue Europa en 2018, un trophée qui allait devenir son premier trophée professionnel.

2018 a été une année spéciale pour Lucas ; en plus de remporter la Ligue Europa, il a reçu sa première convocation en équipe de France. Il a joué 14 minutes dans une défaite de 3-2 contre la Russie lors d’un match amical. Sa forme nationale lui a également valu une convocation pour la Coupe du monde de football 2018. La France a fait irruption dans la compétition et a remporté la finale contre la Croatie, ce qui en fait des champions méritants. La contribution de Lucas à l’équipe n’est pas passée inaperçue puisqu’il a participé à chaque match.

Pas connu pour sa capacité à marquer, Lucas a marqué son premier but en tant que professionnel contre le SD Huesca en janvier 2019. Son premier but serait suivi de son premier transfert officiel alors qu’il rejoignait le champion d’Allemagne Bayern Munich. Le club a activé sa clause libératoire de 80 millions d’euros, le libérant de son contrat avec l’Atletico Madrid après la saison 2018/19. Un jour après l’annonce de son déménagement, Lucas a subi une intervention chirurgicale en raison d’une lésion ligamentaire du genou droit

Le transfert de 80 millions d’euros de Lucas Hernandez était un record de club pour l’équipe basée à Munich. Il est devenu une partie intégrante du succès de l’équipe et les a conduits à une victoire en Ligue des champions en 2020 ainsi qu’à des titres consécutifs de Bundesliga.

Théo Hernandez

Theo Hernandez joue actuellement pour l’équipe italienne de l’AC Milan. Il est un élément important de la configuration tactique de l’équipe en raison de son explosivité depuis la position d’arrière gauche.

Tout comme son frère, Theo a rejoint l’Atletico Madrid en 2007. Il a évolué dans les équipes de jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans où il a été promu en équipe B. Il a prolongé son contrat en 2016 et a été immédiatement prêté au Deportivo Alavés, qui jouait sa première saison en Liga depuis 2006.

Theo est immédiatement devenu un élément important de l’équipe puisqu’il a marqué 32 apparitions en une seule saison. Son premier but professionnel est également apparu lors d’un prêt, alors qu’il marquait le but vainqueur contre l’Athletic Bilbao. Il a encore plus impressionné alors qu’il menait son équipe à sa première finale de Copa del Rey. Malgré un but marqué en finale, Alavés a subi une défaite 3-1 contre Barcelone.

Après un prêt réussi dans le nord de l’Espagne, Hernandez a rejoint le Real Madrid, le rival de l’Atletico. Los Blancos a activé sa clause libératoire de 24 millions d’euros en juillet 2017.

Hernandez a initialement signé un contrat de six ans au Real Madrid, mais il est resté une saison avant d’être à nouveau prêté. Sa première saison au Bernabeu s’est avérée difficile en raison de la concurrence au poste d’arrière gauche. Il a tout de même réussi à faire partie d’une équipe qui a remporté sa troisième Ligue des champions consécutive ainsi que la Supercoupe d’Espagne. A l’été 2018, il est prêté à un autre club basque : la Real Sociedad, où il fait 24 apparitions.

À la fin de l’aventure basque de Théo, l’AC Milan s’est intéressé et l’a acquis dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 20 millions d’euros.

Depuis ses débuts, Theo est apparu plus de 80 fois pour les Rossoneri et se bat pour son premier trophée avec le club. Il a marqué 14 buts pour Milan, ce qui est remarquable pour l’arrière gauche.

Jeux joués ensemble et contre

Les deux joueurs ont joué pour l’équipe de France. Lucas a commencé à apparaître en 2018 tandis que Theo a fait sa première apparition en 2021. Ils ont joué pour la première fois ensemble au niveau professionnel en octobre 2021 et ont tous deux commencé contre la Belgique en demi-finale de l’UEFA Nations League. Le match a également été mémorable pour Theo Hernandez car il a marqué un étourdissement à la 90e minute pour battre la Belgique et envoyer la France en finale.

Les deux frères n’ont pas joué l’un contre l’autre, cependant, ils ont tous deux fait les feuilles d’équipe lors de la finale de la Ligue des champions 2018. Lucas a joué 90 minutes tandis que Theo était un remplaçant inutilisé.

Faits intéressants

Lucas Hernandez a révélé que leur éducation était loin d’être facile après le départ de leur père. Il a commencé : « Ma mère ne travaillait pas et nous n’avions pas d’argent, c’est la vérité. C’est mon grand-père qui nous a sortis d’un trou. J’ai connu des moments difficiles dans ma vie, et j’ai toujours été debout et fort mentalement. C’est ce qui m’a amené là où je suis aujourd’hui.

Les deux frères auraient pu représenter l’équipe nationale espagnole. Ils ont déménagé en Espagne à un jeune âge et y ont été élevés par leur mère, Laurence. Ils ont donc grandi avec les manières et la culture espagnoles, mais ont choisi de représenter l’équipe nationale française après leurs apparitions avec les équipes de jeunes.

Lucas Hernandez est également récipiendaire de la Légion d’honneur, qui est le plus haut ordre de mérite en France. Il l’a reçu aux côtés de l’ensemble de l’équipe de France suite à son succès lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Lucas est également l’un des joueurs de football les plus décorés de son âge, avec 11 trophées à son actif à l’âge de 25 ans. Son frère, Theo, détient cinq trophées en carrière et figure dans l’équipe de Serie A de l’année 2019/ 20.

Photo principale

Intégrer à partir de .