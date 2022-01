Familles dans le football : Marco et Ricardo Gabbiadini

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons les frères Marco et Ricardo Gabbiadini.

Les familles dans le football : les frères Marco et Ricardo Gabbiadini

Marco Gabbiadini

Lorsque l’adolescent Marco Gabbiadini a signé pour Sunderland en 1987, il n’aurait pas été surprenant que beaucoup aient pensé que les Black Cats s’étaient aventurés en Italie pour renforcer leur équipe. Cependant, le jeune, né à Nottingham, avait été acheté à York pour ce qui serait une aubaine de 80 000 £. Denis Smith, alors manager de Sunderland, avait travaillé avec l’attaquant alors qu’ils étaient ensemble à City et bien que Gabbiadini n’ait montré qu’un aperçu de son potentiel, Smith savait qu’il y avait plus à venir.

Associé à l’ancien international anglais expérimenté Eric Gates, Gabbiadini est rapidement devenu un favori des fans parmi les fidèles de Roker Park comme il l’avait fait avec Gates, ou la « G Force » comme on les appelait sur Wearside, a déchiré les défenses pour orienter le club vers la promotion de la ancienne division trois.

Les objectifs ont continué d’affluer, tout comme les épisodes de controverse occasionnels pour le jeune alors que Sunderland s’est d’abord réinstallé dans la division deux (maintenant le championnat), puis a poussé à la promotion. La campagne de promotion a été couronnée de succès, le point culminant de Gabbiadini et de ses supporters étant la victoire en demi-finale des barrages contre ses rivaux Newcastle United où l’attaquant a marqué le deuxième but lors d’une victoire 2-0 à St. James ‘Park, Gates ayant marqué. la première.

La promotion ne s’est pas déroulée comme prévu avec la relégation après une saison; Cependant, Sunderland et Gabbiadini n’ont laissé tomber personne avec d’excellentes performances. Cinq buts en neuf matchs la saison suivante ont vu Crystal Palace appeler avec le manager des Black Cats prêt à tirer profit de leur atout pour renforcer leur équipe. En 1991, Gabbiadini a quitté Wearside pour Londres dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 1,8 million de livres sterling. Il est parti, à la grande déception des fans ayant marqué 87 buts, dont beaucoup spectaculaires, en 185 matchs.

Acheté pour remplacer le défunt Ian Wright, Gabbiadini a été chargé de remplir les bottes du nouvel homme d’Arsenal. Cinq buts lors de ses 15 premiers matchs ont suivi, mais l’attaquant avait du mal à s’installer dans les environs inconnus de Londres. Il repart bientôt, cette fois dans le comté de Derby.

En cinq ans et demi à County, Gabbiadini s’imposera comme un joueur régulier de l’équipe première. Sa première saison complète au club lui a valu le prix du joueur de l’année. Bien qu’il ne soit pas aussi prolifique que son séjour à Sunderland, l’attaquant explosif marquait toujours régulièrement, aidant finalement le club à revenir en Premier League.