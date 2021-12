Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Mikel et Xabi Alonso.

Familles dans le football : Mikel et Xabi Alonso

Mikel Alonso

Mikel Alonso, l’aîné et le moins connu des deux frères et sœurs, n’a jamais eu autant de succès que son frère Xabi mais sa carrière a été tout aussi durable. Couvrant 13 ans dans le football professionnel et 19 ans au total, Mikel a fait 407 apparitions dont plus de la moitié à la Real Sociedad et à son équipe B entre 1999 et 2008.

Il a fait ses débuts en avril 2001 contre le Real Valladolid, bien qu’il continuerait à faire partie de l’équipe affiliée de la Sociedad pour une autre saison. En raison du fait qu’il occupait le même poste que son frère plus talentueux, le temps de jeu pour l’équipe senior a continué à être difficile à venir. Mikel n’a fait que 13 apparitions au cours des deux saisons suivantes.

Après seulement trois autres apparitions dans la première partie de 2003/04, Mikel a été prêté à l’équipe espagnole de deuxième division Numancia. Sur le chemin de la promotion, il a fait dix apparitions dont il a commencé sept.

La campagne suivante a vu Mikel Alonso finalement faire son entrée dans la première équipe de la Sociedad sous la direction de Jose Mari Bakero. L’Espagnol a agi comme le navigateur, plutôt que comme un buteur, dans le milieu de terrain de la Sociedad.

Malgré l’émergence d’Alonso, la Real Sociedad évoluait rapidement dans la direction opposée. Après avoir terminé deuxièmes en 2003, ils ont chuté aux 14e et 16e. La baisse a finalement rattrapé la partie espagnole lorsqu’elle a été reléguée en 2007.

Une nouvelle opportunité s’est présentée au cours de cet été. Les Bolton Wanderers de Sammy Lee étaient intéressés par le milieu de terrain central et un prêt, avec le choix d’un contrat permanent, a été signé. Cependant, son séjour en Angleterre était différent de ses frères. Lee a été limogé et Alonso est tombé du côté.

Il est retourné en Espagne, mais à ce moment-là, sa carrière était terminée. La Sociedad était terminée. Mikel a rejoint définitivement l’équipe de deuxième division de Tenerife où il les a aidés à obtenir une promotion. Redevenu un joueur de l’équipe première, les événements ne se sont pas déroulés comme Mikel s’y attendait car Tenerife a subi des relégations consécutives.

À ce stade, sa carrière professionnelle s’achève. Un passage à Charlton Athletic en 2011/12 est venu avec une seule apparition – dans le trophée EFL. Après deux saisons sans club, Alonso est passé au troisième niveau du football espagnol Real Union, où il a disputé plus de 100 apparitions. Il a pris sa retraite à 38 ans en 2018.

Xabi Alonso

Xabi Alonso, un an et demi plus jeune que Mikel, a éclaté beaucoup plus vite que son frère. Son intelligence, son QI footballistique, son œil pour une passe et sa capacité à contrôler le jeu ont immédiatement attiré l’attention de la Real Sociedad. Malgré ses débuts seniors en décembre 1999 contre Logrones, Xabi a dû attendre l’année suivante pour des matches réguliers.

Au cours des trois années qui ont suivi, Xabi s’est élevé d’un court prêt à Eibar à celui de joueur espagnol de l’année et d’artiste de renom sur la scène continentale. Son sang-froid sans effort et son éventail de passes ont attiré l’attention de Liverpool, qui l’a signé pour 10,7 millions de livres sterling en 2004.

Au cours de ses cinq saisons dans le Merseyside, Xabi s’est imposé comme un milieu de terrain de classe mondiale, un héros culte et une légende du jeu. Il était une figure centrale de l’équipe mythique de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions 2005, ainsi que de l’extraordinaire équipe de la FA Cup 2006. À ces deux occasions, Liverpool a manœuvré pour surmonter les déficits et gagner aux tirs au but, bien que le triomphe européen soit légèrement différent lorsque l’opposition comprend des personnalités comme Andrea Pirlo, Cafu, Dida, Kaka et plus encore.

Après la victoire de l’Espagne aux championnats d’Europe en 2008, Xabi est revenu à Anfield pour une dernière saison. Le Real Madrid a fait une offre de 30 millions de livres sterling et Liverpool a accepté de vendre le joueur que Steven Gerrard considérait comme son meilleur partenaire au milieu de terrain central. Alonso allait remporter la Liga, la Copa Del Rey à deux reprises et la Ligue des champions avec Los Blancos.

À son apogée, il maîtrisait sa polyvalence, sa spécialisation dans les coups de pied arrêtés, sa vision, ses tacles et sa lecture du jeu. La Coupe du monde et une autre victoire aux Championnats d’Europe ont suivi.

De manière peut-être surprenante, Madrid a vendu son architecte de milieu de terrain à son rival européen, le Bayern Munich, en 2014. Alonso a continué à briller au cours de ses trois dernières saisons en tant que joueur où l’équipe allemande a remporté trois titres de champion consécutifs ainsi que le DFB-Pokal et le DFL- Supercoupe.

Alonso a terminé sa carrière avec un peu moins de 700 apparitions et 43 buts pour le club, 112 apparitions et 16 buts pour le pays, de nombreuses distinctions et l’expertise pour être un excellent entraîneur potentiel à l’avenir.

Jeux joués ensemble et contre

Alors que Mikel et Alonso étaient à la Real Sociedad, la paire a joué six matchs ensemble, mais cela n’a totalisé que 55 minutes. Ils en ont cependant remporté quatre, dont une victoire 1-0 à domicile contre le Real Madrid.

En 2009, les frères se sont retrouvés de part et d’autre du terrain pour la première fois de leur carrière. Mikel portait les couleurs de Tenerife et Xabi dans le tout blanc du Real Madrid. Malgré la défaite de Ténérife 3-0 au Bernabeu, Mikel l’a considéré comme un « grand jour » pour la famille. « Rencontrer votre frère sur le terrain au stade Bernabeu avec le Real Madrid est tout simplement magnifique », a-t-il déclaré à Goal en 2009.

Faits intéressants

Leurs carrières dans le football et leur progression à la Real Sociedad semblaient gravées dans la pierre à partir du moment où le couple est né en 1980 et 1981. Leur père, Periko Alonso, a remporté deux titres consécutifs en Liga avec la Sociedad ainsi qu’un autre titre à Barcelone.

Periko, qui représentait également l’équipe nationale espagnole, était manager de la Sociedad lorsque Mikel et Alonso montaient dans les rangs. Néanmoins, aucun des deux frères n’a joué sous lui pendant sa courte période entre octobre et décembre 2000. Mikel n’a pas été jugé prêt et Xabi était à Eibar.

Photo principale

Intégrer à partir de .