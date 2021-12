Familles dans le football : Paolo et Fabio Cannavaro

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Paolo et Fabio Cannavaro.

Familles dans le football : les frères italiens Paolo et Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro

Le défenseur italien Fabio Cannavaro a connu une carrière illustre dans son pays natal, en Europe et au niveau international.

L’arrière central né à Naples est passé par la formation des jeunes avec Gli Azzurri et a fait 68 apparitions pour son club d’enfance. Cependant, le club luttant pour ses finances, ils ont été contraints de vendre le jeune prometteur.

Parme était le club pour le recruter et ce serait l’équipe dans laquelle Fabio Cannavaro a passé la majeure partie de sa carrière. En sept saisons, l’Italien a joué 291 fois pour I Crociati et a remporté la Coupe UEFA, la Supercoppa Italia et la Coppa Italia à deux reprises.

À partir de là, Cannavaro a passé deux saisons avec l’Inter Milan avant de passer deux saisons supplémentaires à la Juventus. Le défenseur a disputé 169 apparitions en quatre ans pour les deux géants italiens, mais n’a réclamé aucun trophée.

Le défenseur a ensuite suivi le manager Fabio Capello au Real Madrid et ce fut un sort réussi pour l’Italien. Il a remporté deux titres consécutifs en Liga ainsi que des distinctions personnelles mémorables au cours de son séjour en Espagne, notamment le joueur mondial de l’année de la FIFA et le Ballon d’Or en 2006.

Après trois saisons à Madrid, Fabio est revenu à la Juventus mais n’a passé qu’une saison en Italie avant de rejoindre l’équipe de la Ligue des Emirats Arabes Unis, Al-Ahli. Le défenseur a marqué deux fois en 16 apparitions avant d’annoncer sa retraite en raison d’un grave problème au genou.

Au niveau du club, Fabio Cannavaro a fait 695 apparitions, tout en gagnant également 136 sélections pour l’Italie. Lors de son passage à Gli Azzurri, le défenseur a remporté la Coupe du monde 2006 et s’est classé deuxième de l’Euro 2000 avec une défaite contre la France en finale.

Paul Cannavaro

Comme son frère aîné, Paolo Cannavaro est passé par l’académie de son club de ville natale, Napoli. Il a fait ses débuts en Serie B à 17 ans avant de passer également à Parme. Les débuts de Paolo pour Parme ont eu lieu lorsqu’il a remplacé son frère en tant que remplaçant lors d’une victoire 4-1 contre Lecce.

Le défenseur a ensuite passé une saison en prêt à Vérone. Il a marqué son premier but professionnel et a fait 25 apparitions avant de retourner dans son club parent.

Bien qu’il ait joué en grande partie sur le banc à son retour, il a finalement trouvé le temps de jeu plus facile à trouver et a été un élément clé de l’équipe qui a atteint la demi-finale de la Coupe UEFA 2004/05.

Après 128 apparitions, il est revenu à Naples qui était de retour en Serie B mais poussait pour une promotion dans l’élite. Avec la Juventus, qui avait été reléguée en raison du scandale des matchs truqués connu sous le nom de Calciopoli, le club a obtenu une promotion en Serie A.

Après leur promotion, Cannavaro a été nommé capitaine de son club d’enfance. Il ferait 278 apparitions et remporterait la première médaille d’argent du club en 20 ans en remportant la Coppa Italia en 2012.

Après sept saisons et demie avec Napoli, Cannavaro a rejoint le nouveau promu Sassuolo en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur a aidé I Neroverdi à éviter la relégation et a signé pour le club cet été. Il est resté quatre saisons supplémentaires avant de prendre sa retraite en 2017.

Contrairement à son frère, Paolo n’a pas réussi à faire une apparition senior pour l’Italie. Cependant, il s’est avéré 30 fois à différents niveaux de jeunes de U16 à U21 mais n’a jamais marqué.

Jeux auxquels ils ont joué ensemble et contre

Paolo et Fabio Cannavaro ne sont entrés sur le terrain que quatre fois ensemble à Parme avant que Fabio ne parte pour rejoindre l’Inter Milan. Le duo a disputé une victoire en quart de finale de la Coppa Italia contre l’Inter (6-1) et une victoire 3-2 en Coupe UEFA contre le PSV Eindhoven. La paire a également joué 90 minutes ensemble lors d’une victoire 5-0 en Serie A contre Pérouse et d’une défaite 3-1 à Rome.

Les frères Cannavaro ont en fait joué plus dans des camps opposés que dans le même camp. Paolo et Fabio se sont rencontrés dix fois entre 2001 et 2010, Paolo remportant quatre victoires et trois victoires pour Fabio.

Faits intéressants

Malgré sa victoire en Serie A pendant son séjour à la Juventus, le club a été impliqué dans un scandale de matchs truqués et a été déchu de son titre. En conséquence, Fabio Cannavaro était l’un des nombreux joueurs à partir après leur relégation en Serie B.

Fabio a également connu un énorme succès international au niveau des jeunes, remportant les Championnats d’Europe U21 de l’UEFA en 1994 et 1996.

