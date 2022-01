Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Peter et Kasper Schmeichel.

Familles dans le football : Peter et Kasper Schmeichel

Pierre Schmeichel

Largement considéré comme le plus grand gardien de l’histoire de Manchester United, la carrière de Peter Schmeichel a commencé dans les ligues inférieures de son Danemark natal avec des équipes peu connues Gladsaxe-Hero et Hvidore.

En 1987, il a déménagé à Brondby où sa carrière allait décoller, tant au niveau des clubs qu’au niveau international – les honneurs de l’équipe nationale ont suivi plus tard cette année.

Avec Schmeichel dans les filets, Brondby a commencé à dominer la division – quatre titres de champion et une position de finaliste au cours des cinq saisons qu’il a passées avec eux. Une Coupe du Danemark en 89 a également été obtenue.

Ses performances ne sont pas passées inaperçues. Manchester United a signé Schmeichel pour 505 000 £ en août 1991, un montant décrit plus tard par Sir Alex Ferguson comme « l’affaire du siècle ».

Schmeichel était instantanément un pilier de l’équipe et le succès des années suivantes. Il est rapidement devenu célèbre pour ses arrêts acrobatiques et peu orthodoxes, ainsi que pour ses propres défenseurs.

Au cours de ses huit saisons à Old Trafford, le Grand Danois a remporté cinq titres de champion, trois FA Cup, une Coupe de la Ligue et le grand – la Coupe d’Europe.

Ce faisant, il a décroché deux doubles en championnat et en FA Cup, et le triplé en 1999 – la première et unique fois qu’une équipe anglaise réussissait un tel exploit.

Schmeichel a joué un rôle central dans le triple succès – sauvant un penalty de Dennis Bergkamp lors d’une rediffusion de demi-finale de la FA Cup et capitaine de l’équipe, en l’absence de Roy Keane suspendu, à la gloire de la finale de la Coupe d’Europe à Barcelone. Son dernier moment en tant que joueur de Manchester United serait de soulever le trophée aux côtés de Sir Alex Ferguson.

Après avoir annoncé à mi-parcours de la saison 1998/99, qu’il devait partir cet été, il a signé pour le Sporting Lisbonne pour un contrat de deux ans dans l’espoir d’un programme moins intense. Le succès viendrait lors de sa première saison, alors qu’un autre titre de champion était obtenu – le dixième de sa carrière.

À la fin de son contrat, Schmeichel est retourné étonnamment en Angleterre avec Aston Villa à l’été 2001. Après une saison à Villa Park, Schmeichel est revenu à Manchester, mais dans une tournure choquante des événements, c’était du côté bleu de la ville.

Lors de sa seule saison à Maine Road, Schmeichel a dirigé City vers une victoire 3-1 dans le derby – célèbre après s’être vu refuser une poignée de main par son ancien coéquipier Gary Neville. Il a pris sa retraite au printemps 2003, quelques mois avant son 40e anniversaire.

Au niveau international, Schmeichel a été un incontournable de l’équipe danoise pendant près de 14 ans de 1987 à 2001 – il détient le record de sélections danoises avec 129. Il a disputé une Coupe du monde et quatre championnats d’Europe – étant une partie importante de la victoire historique du Danemark en 1992, un tournoi auquel ils n’ont été admis qu’après le déclenchement de la guerre en Yougoslavie et leur retrait ultérieur.

Kasper Schmeichel

Là où Peter a terminé sa carrière, son fils Kasper a commencé la sienne, rejoignant l’académie du club lorsque son père a signé.

Après des périodes de prêt avec Darlington, Bury et Falkirk, Kasper serait propulsé dans l’action de l’équipe première en août 2007 sous la direction du nouveau gaffer de City Sven-Göran Eriksson, commençant les sept premiers matchs de la saison.

Après avoir signé un nouveau contrat à long terme, il a contracté d’autres prêts à Cardiff City et Coventry City. Au moment où il était de retour à City, Joe Hart était le numéro un établi.

Le prochain mouvement de Schmeichel était plutôt intéressant, passant en Ligue 2 avec le faux riche Notts County, entraîné à nouveau par Sven. La promotion en League One viendrait, mais le train de l’argent a ralenti et Kasper est parti pour Leeds United.

Son séjour à Elland Road a également été bref, une seule saison pour être précis. Kasper a depuis déclaré qu’il ne s’était jamais senti bien accueilli par les fans en raison du passé de son père à Old Trafford.

Après huit clubs avant son 25e anniversaire, une maison a finalement été trouvée à Leicester City où sa carrière s’est depuis épanouie.

La familiarité a d’abord été trouvée avec Sven en charge pour la troisième fois de sa carrière, mais ce serait sous Nigel Pearson que Schmeichel et les Foxes feraient des mouvements.

En 2012/13, il a été sélectionné dans l’équipe de championnat de l’année et l’année suivante, il a aidé l’équipe à revenir en Premier League pour la première fois en dix ans.

Une grande évasion a été réalisée lors de leur première saison avant qu’un miracle encore plus grand ne se produise.

Claudio Ranieri, le remplaçant de Pearson, a organisé le plus gros choc de l’histoire du football moderne : Leicester a remporté le titre de Premier League en 2015/16.

Le succès se poursuivra après cela, avec une course aux quarts de finale de la Coupe d’Europe en 2017.

Sous Brendan Rodgers depuis 2019, Schmeichel a vu sa carrière se renforcer, commandant le club à son premier triomphe en FA Cup en 2021.

Comme son père, Kasper a été un habitué de l’équipe nationale danoise. Il a disputé la Coupe du monde 2018 et les Championnats d’Europe 2020, remportant des critiques élogieuses pour ses performances ainsi que son leadership à la suite de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen sur le terrain.

Il devrait jouer un rôle majeur dans la participation du Danemark à la prochaine Coupe du monde qatarie.

Faits intéressants

Peter et Kasper Schmeichel ont un total de 191 sélections internationales, ce qui les place juste derrière leurs compatriotes danois, les Laudrups, en tant que famille la plus capée de tous les temps. Avec Kasper toujours aussi fort, le record de 205 pourrait être éclipsé dans les deux prochaines années.

Les deux ont remporté le football danois de l’année à trois reprises.

Ils sont l’un des deux seuls père et fils à remporter tous les deux la Premier League – le premier étant Ian Wright et Shaun Wright-Phillips.

En plus de cela, ils sont la seule paire à avoir joué la même position. Tous deux avaient également 29 ans au moment de leur premier succès.

Ils sont également l’un des trois seuls duos père-fils à remporter tous les deux la FA Cup – rejoignant les Lampards et les Herds dans un club exclusif.

Peter et Kasper Schmeichel sont invaincus dans les derbies de Manchester – 13 combinés. 12 pour Peter (11 avec United, un avec City) et un pour Kasper avec City.

Peter est l’un des rares gardiens à avoir marqué dans l’autre filet avec 11 au total. Il détient plusieurs honneurs distincts – le seul gardien de but à avoir marqué un but sur le terrain pour Manchester United, à marquer pour le Danemark et le premier à marquer en Premier League.

Schmeichel était le nom du Dogue Allemand appartenant à Chesney Brown sur Coronation Street – bien joué.

