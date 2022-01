Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les frères allemands Rani et Sami Khedira.

Familles dans le football : Rani et Sami Khedira

Sami Khedira

Frère aîné de sept ans, Sami Khedira a connu un large éventail de succès aux niveaux national et international tout au long de sa carrière.

L’ancien international allemand est passé par l’académie de Stuttgart – la ville dans laquelle les frères sont nés. Le milieu de terrain a disputé 22 matches avec l’équipe B avant de passer quatre saisons avec Die Roten en Bundesliga. Sami a marqué 16 fois en 132 apparitions et a remporté le titre de champion lors de sa première saison complète au Gottlieb-Daimler-Stadion.

Ses performances impressionnantes ont conduit le Real Madrid à signer le jeune. Khedira a fait 40 apparitions lors de sa première saison au Bernabeu où il a remporté la Copa del Rey avec une victoire sur ses rivaux de Barcelone.

Sami remporterait un titre en Liga ainsi qu’une autre Copa del Rey, une Supercopa de España, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avant de rejoindre la Juventus pour un transfert gratuit après cinq saisons en Espagne.

Le succès s’est poursuivi en Italie, remportant neuf trophées en seulement cinq saisons. Cela comprenait cinq titres successifs de Serie A, trois Copa Italia et une Supercoppa Italiana, ainsi qu’une médaille de finaliste de la Ligue des champions 2016/17, qui a été remportée par son ancien club.

Avant son déménagement en Italie, Sami était un élément clé de l’équipe allemande qui a remporté la Coupe du monde 2014. Il a depuis fait 77 apparitions pour Die Mannschaft, marquant sept fois.

En février 2021, Sami est revenu en Bundesliga et a rejoint le Hertha Berlin. Cependant, le milieu de terrain n’a fait que neuf apparitions avant d’annoncer sa retraite cet été.

Rani Khedira

Comme son frère aîné, Rani Khedira est également passé par l’académie de Stuttgart. Le milieu de terrain a marqué une fois en 56 apparitions pour l’équipe B avant de s’établir dans la configuration senior.

Cependant, Rani n’a joué que neuf fois pour Die Roten avant de perdre une division pour rejoindre le RB Leipzig. Le milieu de terrain a fait 54 apparitions pour le club, remportant une promotion en Bundesliga lors de sa première saison.

Avec du temps de jeu difficile à trouver, Rani est passé à Augsbourg. Le milieu de terrain a joué 127 fois pour le Fuggerstädter avant de rejoindre l’Union Berlin cet été.

Rani n’a pas encore fait une apparition senior pour l’équipe nationale allemande, mais a représenté son pays 13 fois à différents niveaux de jeunes.

Faits intéressants

En plus de sa victoire en Coupe du monde 2014, Sami a également remporté le Championnat d’Europe des moins de 21 ans 2009 avec l’Allemagne et est arrivé à la troisième place de l’équipe senior lors de la Coupe du monde 2010.

Rani a un diplôme de vendeur de sports et de fitness.

Contrairement à beaucoup d’autres joueurs de cette série, les frères n’ont jamais joué dans la même équipe ou dans des camps opposés.

