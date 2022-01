Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Sam et George Baldock.

Les familles dans le football : Sam et George Baldock, diplômés de la MK Dons Academy

Sam Baldock

L’attaquant Sam Baldock a commencé sa vie dans la configuration des jeunes de Wimbledon, mais a déménagé à l’académie de Milton Keynes lorsque le club a déménagé.

Il a fait ses débuts en équipe première en décembre 2005, mais n’a fait que 12 apparitions au cours des trois premières saisons. Sam est devenu un habitué de Roberto Di Matteo avec le club désormais en League One. L’attaquant a marqué 13 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

L’attaquant a réussi son tout premier tour du chapeau lors d’une victoire 3-1 contre Colchester United et a également marqué lors de la victoire aller en demi-finale des barrages de League One contre Peterborough United, mais les Dons perdraient sur les deux manches.

Le Posh a ensuite déposé une offre de 1,2 million de livres sterling pour Baldock, mais il a décidé de rester avec le club. Cependant, après avoir marqué six sur six, il a rejoint West Ham United pour un montant non divulgué.

Baldock a passé une saison en championnat avec les Hammers avant de rejoindre Bristol City, où il a marqué 36 buts en 92 sorties.

À partir de là, l’attaquant a rejoint Brighton & Hove Albion et a aidé les Seagulls à obtenir une promotion en Premier League. Il a fait deux apparitions dans l’élite avant de rejoindre Reading en deuxième division. L’attaquant a passé trois saisons au Madejski avant de signer pour le comté de Derby.

Pendant son séjour à MK, il a remporté le Football League Trophy et la League Two au cours de la saison 2007/08 avant d’obtenir une promotion dans l’élite avec West Ham et Brighton.

George Baldock

Le frère cadet George est également passé par la configuration des jeunes à MK Dons, mais a passé une grande partie de son temps en prêt.

L’arrière droit a passé de courtes périodes à Northampton Town et Tamworth avant de passer du temps en Islande avec ÍBV. Il est revenu à Tamworth et a marqué trois fois en 19 apparitions.

George Baldock est revenu à MK et faisait partie de l’équipe des Dons qui a gagné 4-0 contre Manchester United. Bien qu’il ait fait 14 apparitions pour son club parent, il a été prêté à Oxford United pour le reste de la saison 2014/15.

Le défenseur est retourné à Oxford pour un prêt d’une saison avant la saison 2015/16. L’arrière droit est devenu un membre clé de l’équipe de Michael Appleton, accumulant 35 apparitions avant d’être rappelé par son club parent.

Malgré la relégation du championnat, Baldock a été nommé jeune joueur de l’année MK Dons et faisait également partie de l’équipe de l’année de la Ligue 2 en raison de ses performances impressionnantes avec les U.

Baldock passerait une saison de plus à MK, marquant lors de sa 100e apparition, avant de revenir dans le championnat avec Sheffield United en 2017. Le défenseur est toujours à Bramall Lane et faisait partie de l’équipe des Blades qui a remporté la promotion en Premier League.

Jeux joués ensemble et contre

Les frères n’ont joué qu’un seul match ensemble du même côté. Il s’agit d’une victoire 2-1 à l’extérieur contre Oldham Athletic lors de la dernière journée de la saison 2010/11 au MK Dons.

Les deux hommes se sont affrontés à six reprises. Lorsque Sam était à Bristol City, les deux matches de championnat contre MK Dons se sont terminés 2-2, l’attaquant marquant les quatre buts contre son ancien club. Il était également du côté des vainqueurs lorsque Brighton a visité le Stadium:MK.

Cependant, George a remporté les trois rencontres au cours de son séjour avec Sheffield United contre Reading et Derby respectivement.

