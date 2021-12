Familles dans le football : Shaun et Damian Batt

Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur Shaun et Damian Batt.

Les familles dans le football : les frères Shaun et Damian Batt

Damien Bat

Le défenseur Damian Batt a passé une grande partie de sa carrière dans le football hors championnat, son sort le plus important et le plus réussi ayant eu lieu pendant son séjour à Oxford United.

Damian est passé par l’académie de Norwich City et a marqué le premier match alors que les Canaries ont gagné 2-1 contre Aston Villa lors de la FA Youth Cup. Cependant, après huit ans avec le club, Batt a été libéré.

L’arrière droit a finalement rejoint l’équipe nationale de la Conférence Barnet et faisait partie de l’équipe des Bees qui a remporté la promotion en Ligue deux. Bien qu’il ait disputé 22 matches de championnat dans le quatrième niveau, Damien a été libéré avant de perdre une division pour rejoindre St Albans City. Cependant, une série d’affichages impressionnants a attiré l’attention de Stevenage, mais il a été prêté aux Saints et à Woking.

Après une courte période avec Grays Athletic, Batt a rejoint Oxford United dans un mouvement qui serait un énorme succès pour le club et le joueur. Le défenseur a passé quatre ans et demi à Grenoble Road, marquant trois fois en 180 apparitions et remportant une promotion en Ligue 2 pour la deuxième fois de sa carrière.

Batt a passé six mois au Canada avec les Whitecaps de Vancouver avant de retourner en Angleterre, où il a passé une saison à Eastleigh et Dagenham & Redbridge respectivement.

Shaun Batt

Frère cadet de Damian, Shaun Batt a également passé une grande partie de sa carrière dans les ligues inférieures. L’attaquant est passé par l’académie avec Stevenage Borough mais n’a fait qu’une seule apparition senior pour le club.

Des périodes de prêt ont suivi de chaque côté d’un transfert à Dagenham & Redbridge avant que l’attaquant ne rejoigne finalement l’équipe de Conference South, Fisher Athletic. 11 buts en 33 apparitions pour le Fish ont conduit à un transfert vers le club de League One, Peterborough United.

Shaun a passé deux saisons à London Road et a fait 60 apparitions avant de rejoindre Millwall après un prêt réussi.

Une blessure a entravé son séjour dans le sud de Londres et d’autres périodes de prêt avec Crawley Town et Leyton Orient ont suivi avant que l’attaquant ne rejoigne les O de manière permanente.

Des sorts à Barnet, Chelmsford City et East Thurrock United ont suivi avant d’annoncer sa retraite.

Malgré de nombreuses blessures et périodes de prêt, Shaun Batt a remporté deux promotions consécutives au championnat avec Peterborough et Millwall respectivement.

Jeux auxquels les frères ont joué ensemble

Tout au long de leur carrière, Shaun et Damian Batt n’ont jamais joué dans la même équipe, et ils ne se sont affrontés qu’au cours d’un même match. Cela s’est produit lors de la dernière saison de football de Damian à Dagenham & Redbridge avec Shaun fournissant une passe décisive lors d’une victoire 2-0 pour Leyton Orient.

Faits intéressants

Après sa retraite du football, Damian Batt est devenu le président de son association caritative, Alexander Du’bel Wish Foundation. Cependant, il n’est pas enregistré auprès de la Charity Commission.

Et le drame ne s’est pas arrêté là. La Charity Commission a affirmé que la société avait induit le public en erreur car elle prévoyait de collecter 3,5 millions de livres sterling pour exaucer les vœux des enfants mourants. Des parties ont été organisées pour collecter des fonds, mais Batt devait certes 60 000 £ aux débiteurs.

