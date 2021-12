Bienvenue dans Last Word sur la série « Familles dans le football » de Football. Au cours des prochaines semaines, nous jetons un coup d’œil aux frères et sœurs, aux cousins ​​​​et même aux parents et aux enfants qui ont joué au beau jeu. Certains ont joué des finales de coupe ensemble tandis que d’autres ont joué dans des camps opposés. Aujourd’hui, nous regardons Yaya et Kolo Touré.

Familles dans le football : Yaya et Kolo Touré

Yaya Touré

Le cadet des deux frères de deux ans, Yaya Touré a débuté sa carrière de joueur au club ivoirien de l’ASEC Mimosas où il a fait ses débuts à 18 ans.

Ses performances impressionnantes ont attiré l’attention des clubs en Europe et en 2001, il a rejoint l’équipe belge de Beveren. Des relais à Metalurh Donetsk, Olympiakos et Monaco ont suivi.

Ayant initialement aspiré à être attaquant au cours de sa carrière de jeune, c’est au milieu de terrain qu’il s’est vraiment fait un nom.

En 2007, il rejoint Barcelone où il remporte deux titres en Liga, une Copa del Rey, la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs et la Ligue des champions. Il a commencé la finale de la Ligue des champions 2009 contre Manchester United au poste d’arrière central en raison de plusieurs blessures défensives du Barca avant la finale.

Malgré son succès à Barcelone, il n’est resté avec l’équipe catalane que trois ans. Il a été autorisé à partir en juin 2010 où il a rejoint Manchester City.

Sort réussi à Manchester City

Il s’est rapidement imposé comme un membre clé de l’équipe de City. Le déménagement l’a vu retrouver son frère aîné Kolo.

Un an après son arrivée, Yaya Touré a marqué le seul but de la finale de la FA Cup pour remporter le premier trophée de Manchester City en 35 ans. La saison suivante, il a joué un rôle clé dans la première victoire de City en Premier League.

Pendant son séjour aux Citizens, il a remporté trois titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue et une FA Cup. Sa dernière apparition a eu lieu en 2018 où Manchester City a gagné 3-1 contre Brighton & Hove Albion.

Il est revenu à l’Olympiakos mais n’a fait que deux apparitions. Yaya a ensuite déménagé en Chine pour rejoindre Qingdao Huanghai où il a terminé sa carrière de joueur.

Yaya faisait partie de la génération dorée de la Côte d’Ivoire qui a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2015 et a participé à trois Coupes du monde. Il a été nommé footballeur africain de l’année à quatre reprises.

Kolo Touré

L’aîné des frères Touré, Kolo, comme Yaya, a débuté sa carrière à l’ASEC Mimosas. Après trois ans, il rejoint Arsenal en 2002 après un court essai. Cependant, en raison de problèmes de permis de travail, il n’a fait ses débuts que la saison suivante.

Initialement, il a été utilisé comme milieu de terrain défensif et arrière droit. Lors de la saison 2003/04, il a débuté au poste de défenseur central. Il a noué un partenariat efficace aux côtés de Sol Campbell. C’était la pierre angulaire de la victoire invincible d’Arsenal en Premier League.

Quelques années plus tard, Kolo Touré a joué un rôle clé lorsque les Gunners ont atteint la finale de la Ligue des champions en 2006. Il faisait partie de la défense qui a gardé dix feuilles blanches consécutives – ce qui est un record en Ligue des champions. Il a également marqué le but décisif de la victoire contre Villarreal en demi-finale.

Dans l’ensemble, il a remporté un titre de Premier League et deux FA Cups pendant son séjour à Arsenal.

Joue avec son frère à Manchester City

En 2009, il a rejoint Manchester City mais a été suspendu pendant six mois après avoir échoué à un contrôle antidopage deux ans plus tard.

Kolo est revenu après une suspension et a fait 14 apparitions alors que City remportait son premier titre de champion en 44 ans. Peu de temps après, il a rejoint Liverpool en transfert gratuit.

En mars 2015, il est entré en remplacement contre son ancien club qui l’a vu affronter pour la première fois son frère Yaya. Il irait aider Liverpool à atteindre les finales de la Coupe de la Ligue et de la Ligue Europa en 2016.

Il a retrouvé Brendan Rodgers en juillet 2016 alors qu’il rejoignait le Celtic. Au total, il a fait 20 apparitions dans la saison des triples invincibles du Celtic. Un an plus tard, il a annoncé sa retraite et a occupé un poste d’entraîneur au club Parkhead avant de rejoindre Rodgers à Leicester City.

Aux côtés de son frère, il a joué un rôle clé dans la victoire de la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des nations en 2015 et faisait partie de l’équipe du tournoi.

Faits intéressants

Un fait peu connu est que Yaya Touré a également été testé pour Arsenal un an après Kolo et a représenté les Gunners lors d’un match amical de pré-saison contre l’équipe hors championnat, Barnet.

Ils sont le groupe de frères le plus titré de l’histoire de Manchester City et ne sont que le deuxième groupe de frères à remporter des médailles de vainqueur de la Premier League après Gary et Phil Neville.

Malgré le fait qu’il soit le frère cadet, Yaya a remporté plus de trophées majeurs que Kolo, en remportant 18 contre 12 pour Kolo.

Photo principale

Intégrer à partir de .