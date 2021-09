Adult Swim cessera apparemment de diffuser les rediffusions de Family Guy plus tard ce mois-ci, et les fans sont perplexes. Selon les programmes télévisés de Zap2It, la dernière soirée de Family Guy sur Adult Swim aura lieu le samedi 18 septembre. L’utilisateur de Twitter Swimpedia a choqué les fans avec cette révélation sur les réseaux sociaux ce week-end.

Family Guy est une série de la Fox depuis sa création en 1999, mais elle a été un élément essentiel du succès d’Adult Swim. Bien que le bloc de fin de soirée sur Cartoon Network soit maintenant connu pour sa programmation originale, des dessins animés syndiqués comme Family Guy, American Dad et Futurama ont aidé à le construire jusqu’à ce point au début des années 2000. Si ces émissions quittent vraiment le réseau, cela représente un grand pas en avant pour Adult Swim, mais aussi la fin d’une ère pour les fans. Jusqu’à présent, Adult Swim n’a pas officiellement confirmé ou démenti cette rumeur.

Selon Zap2it, la dernière soirée de Family Guy sur @adultswim aura lieu le samedi 18 septembre ! Le calendrier est le suivant : 10:00 Family Guy : la mère de Quagmire

10:30 Family Guy : Encyclopédie Griffin

11h00 Family Guy : Stewie est Enceinte pic.twitter.com/kXbq5O5T7V – [swimpedia] (@swimpedia) 5 septembre 2021

Certains rapports spéculent que l’accord d’Adult Swim pour la licence de Family Guy pourrait expirer sans renouvellement maintenant que Fox appartient à Disney, et Disney a de nombreux points de vente sous son propre parapluie où il pourrait diffuser des rediffusions de Family Guy. Les commentateurs en ligne spéculent également que cela a quelque chose à voir avec le succès des émissions originales de Adult Swim comme Rick et Morty. Le fait que ces émissions soient désormais disponibles sur HBO Max ne nuit probablement pas non plus à leur popularité croissante.

“Rachetez Family Guy de Fox ! J’en ai marre de leur foutu réseau”, a tweeté un fan. Un autre a ajouté : “Bon sang, ça doit finir comme ça, hein ?” Et un troisième a commenté: “Maintenant, cela se termine et s’en va comme Aqua Teen Hunger Force l’a fait il y a toutes ces années.”

Pour ceux qui craignent de perdre l’accès, Family Guy sera toujours disponible en streaming sur Hulu. En plus de la diffusion de la saison régulière sur Fox, les rediffusions continueront d’être diffusées sur TBS, FX et FXX. Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe que la série rejoigne Disney + avec Les Simpsons.

Family Guy a été créé en 1999 et a commencé à être diffusé sur Adult Swim en 2003. L’émission avait été annulée en 2002, et Fox avait donné à Cartoon Network un accord favorable pour l’achat des droits. Cependant, après avoir vu ses performances sur Adult Swim et dans les ventes de DVD, le réseau a relancé la série en 2004.

Le créateur de la série Seth MacFarlane n’a pas caché ses problèmes avec Fox au fil des ans, les faisant souvent référence dans la série elle-même. Plus récemment, il a tweeté sa frustration, plaisantant en disant qu’il voulait « divorcer » de Fox en faveur de NBC. Les fans se sont demandé s’il y avait une chance sérieuse que Family Guy saute le navire.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe d’un tel film. Family Guy a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires sur Fox, mais on ne sait pas quand la prochaine, la saison 20 sera diffusée. La série pourrait cesser d’être diffusée sur Adult Swim après le 18 septembre 2021.