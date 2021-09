‘Family Guy’ déménagera exclusivement dans une nouvelle maison après la sortie de natation pour adultes

Family Guy ne sera disponible que sur les plateformes et réseaux appartenant à Disney à partir de lundi. Après que les anciennes saisons de la série à succès n’étaient disponibles que sur Adult Swim et TBS de Cartoon Network pendant des années, les 19 saisons seront désormais diffusées au même endroit. FXX et Freeform, tous deux détenus par Disney, seront les maisons câblées exclusives de la série créée par Seth MacFarlane.

FX Networks et Freeform ont des droits hors réseau sur Family Guy Seasons 16 à 19 depuis 2019, rapporte Deadline. À l’époque, les 15 premières saisons de l’émission étaient diffusées sur AdultSwim et TBS, deux réseaux Turner désormais sous l’égide de WarnerMedia. Les deux ne diffuseront plus Family Guy grâce au nouvel accord. FXX a également obtenu les droits non exclusifs d’une autre série animée, Futurama.

Family Guy sera diffusé sur FXX les mardis de 21 h à 23 h, les jeudis de 12 h à 1 h et les dimanches de 19 h à 21 h. Family Guy sera également diffusé les lundis et mardis de 20 h à minuit, les jeudis de 20 h à 22 h, les samedis à 20 h. minuit et le dimanche de 22 h 00 à minuit sur FX. Freeform le diffusera le mercredi soir dans un bloc d’une heure avec Les Simpsons. Freeform diffusera également des blocs solides de Family Guy les vendredis de 16 h à 23 h. En d’autres termes, Family Guy pourrait atteindre les niveaux de ridicule pour les trois canaux.

“Nous diffusons la collection ultime absolue de comédies animées pour adultes à la télévision par câble”, a déclaré vendredi Chuck Saftler, responsable des opérations commerciales pour ABC, Freeform, FX Networks et acquisitions dans la division Networks de Disney Media & Entertainment Distribution. “Cette programmation est une comédie d’or qui offrira aux téléspectateurs de FXX un rire de ventre après un rire de ventre.” FXX diffuse d’autres émissions d’animation FX Productions et 20th Television, notamment Archer, King of the Hill et The Simpsons.

Family Guy a fait ses débuts sur Fox en janvier 1999 et a été créé par MacFarlane. L’émission a été initialement annulée après la saison 3, mais les répétitions sur Adult Swim et les fortes ventes de DVD ont prouvé qu’il y avait toujours une base de fans pour l’émission. Fox a renouvelé la série pour la saison 4 en 2004, et de nouveaux épisodes ont été diffusés sur le réseau depuis. En septembre 2020, la série a été renouvelée jusqu’à la saison 21.

MacFarlane, qui a un accord global avec NBCUniversal, a fait la une des journaux le mois dernier en exprimant sa frustration que Family Guy soit toujours diffusé sur Fox, qui appartient à Fox Corp., la même société derrière Fox News. “Le dernier article d’opinion de Tucker Carlson me fait encore une fois souhaiter que Family Guy soit sur un autre réseau”, a tweeté MacFarlane en août. “Ecoute, Fox, nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus. Le sexe n’a lieu qu’une fois par an, je ne m’entends pas avec ta mère, et bien… j’ai eu une liaison avec NBC.”

En réponse, le président de Fox Entertainment, Michael Thorn, a déclaré à Variety qu’il n’y avait aucune chance que Family Guy parte sous sa surveillance. “Family Guy fait partie de l’ADN de Fox”, a déclaré Thorn. “Créativement, ils continuent de prospérer, et nous prévoyons de le garder à l’antenne pendant un certain temps. Nous entretenons une très bonne relation avec Seth et les autres producteurs exécutifs de la série.”