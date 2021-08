Fan de la série TV Pokémon ? Maintenant, vous pouvez le regarder gratuitement sur Nintendo Switch

in

Avez-vous regardé l’émission de dessins animés Pokémon quand vous étiez enfant ou avez-vous suivi au fil des ans? Vous pouvez désormais regarder gratuitement des épisodes de l’anime sur Nintendo Switch avec l’application Pokémon TV, qui comprend également de nombreuses vidéos et contenus supplémentaires.

L’application Pokémon TV est disponible pour les téléphones et les téléviseurs intelligents depuis 2019, mais son arrivée sur Nintendo Switch apporte la plate-forme de contenu où se trouvent déjà de nombreux fans de Pokémon – pas seulement ceux qui jouent à Pokémon Sword and Shield, mais les joueurs du nouveau Pokémon Unite MOBA et en attendant le prochain jeu Pokémon Legends: Arceus en monde ouvert.

❓ Quoi : Pokémon TV📍 Où : Nintendo Switch⏰ Quand : Disponible maintenant Vous avez bien lu : #PokemonTV est maintenant disponible sur Nintendo Switch ! Profitez des épisodes #PokemonTheSeries, des matchs @playpokemon et du nouveau contenu Junior pour les petits Dresseurs ! 📥 En savoir plus : https://t.co/OQFD2x9XwX pic.twitter.com/RBCMryXUx926 août 2021

Il y a plus que sept séries complètes de l’anime Pokémon – l’application comprend également des vidéos pour des conseils sur les jeux Pokémon, des diffusions compétitives de jeux Pokémon, et même des trucs spécifiquement pour les jeunes téléspectateurs dans une catégorie de contenu « Junior » dédiée.

Bien qu’il n’ait pas tous les épisodes de chaque saison de l’anime, il a des saisons complètes de la première et de la dernière série ainsi que certains des films, dont certains ne sont disponibles que pour une durée limitée, suggérant que le contenu pourrait faire pivoter vers l’intérieur et vers l’extérieur. L’application Pokémon TV est disponible en téléchargement gratuit sur le Nintendo eShop.

Analyse : le contenu Pokémon est le seul contenu Nintendo en streaming

Rien ne suggère que Nintendo rejoindra la guerre du contenu en streaming, et ce n’est pas comme si le jeu avait fait de nombreuses émissions ou films de ses personnages au fil des ans, au-delà de quelques dessins animés du samedi matin et d’un film tristement célèbre. Pokémon a été la seule propriété Nintendo à s’étendre sur plusieurs médias et a persisté au fil des ans, il est donc logique que l’application Pokémon TV migre vers la Nintendo Switch.

Alors que l’écran 720p du Switch n’est pas le meilleur pour regarder les médias, l’anime Pokémon n’est pas exactement connu pour ses graphismes haute résolution – en particulier la série originale, qui a fait ses débuts en 1997 au Japon (1998 aux États-Unis et ailleurs), un temps lorsque les écrans à tube cathodique (CRT) et les téléviseurs atteignaient généralement une résolution maximale de 480p.

Il est intéressant de constater que tant de contenu Pokémon migre des smartphones vers la Nintendo Switch et vice versa – l’application Pokémon TV a démarré sur mobile avant d’arriver sur la console, tandis que Pokémon Unite a été lancé sur la Switch et sera bientôt disponible sur les téléphones. Pokémon a toujours été synonyme de jeu en déplacement, une tradition qui s’est perpétuée dans Pokémon Go.

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que ce dernier arrive sur le Switch étant donné sa dépendance aux données de localisation et à la caméra arrière (pour les puristes de la RA), la relation entre la console et le smartphone semble se renforcer – ce qui est une bonne nouvelle pour les fans de Pokémon.

