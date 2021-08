¿Fan de Xiaomi ? Varios productos hoy a un precio espectacular

in

Concretamente, lo que encontramos en la popular plateforma es une sección en la que podemos encontrar productos de Xiaomi con un 20% de descuento. Para ello, simplemente tenemos que usar el coupon XIAOMI20OFF, único cupón válido para todos los productos de esta sección. Por lo tanto, basta con añadir el producto que queramos comprar al carrito y una vez indicado los datos para el envío, se nos habilitará el campo para introducir dicho cupón. Automatiquement, veremos cómo el precio final se actualiza y se aplica el 20% de descuento.

Produits Xiaomi rebajados en eBay

Xiaomi Mi TV P1 55″

Il s’agit d’un téléviseur intelligent du fabricant asiatique, d’un téléviseur de 55 appareils avec résolution UHD 4K qui permet de contar avec le système opératif Android TV et un ensemble d’amplio de technologie pour un directeur d’expérience audiovisuelle. Una Smart TV cuyo precio oficial es de 699 euros y que podemos comprar ahora con un 20% de descuento aplicando el cupón XIAOMI20OFF.

Patinete électrique Xiaomi Mi Scooter 1S

La forma en la que nos movemos hoy en día ha cambiado mucho con respecto a los últimos años. Basta con levantar la cabeza mientras vamos por la calle para ver cómo cada vez son más los que se decided a usar patinetes eléctricos para sus desplazamientos. En este caso, Xiaomi cuenta con varios modelos muy interesantes entre los que destaca este Xiaomi Mi Scooter 1S. Un modelo cuyo precio original es de 479 euros y que podemos comprar ahora por 383,20 euros.

Xiaomi Mi Band 6

En el mundo de los wearables, la Xiaomi Mi Band ha sido y sigue siendo la pulsera más vendida entre todo tipo de público. Un smartband muy muy complet que podemos personalizar fácilmente avec un montón de correas disponibles et que tiene un precio realmente asequible. Si a esto le sumamos que además está en oferta con un 20% de descuento, entonces se vuelve todavía más atractiva. Su precio oficial es de 39,90 euros, pero podemos conseguirla con este cupón de descuento por solo 31,92 euros.

Aspirateur Xiaomi MOP Pro

Harto de tener que barrer y fregar el suelo de tu casa u oficina?. En ese caso, lo mejor será contar con un robot aspirateur y olvidarte de este tipo de tareas diarias. Para ello, puedes comprar ahora el Xiaomi MOP Pro Vacuum, un robot aspirador con grandes prestaciones, gran potencia de succión, con control desde la app en el móvil y navegación láser con un descuento de 47,80 euros sobre su tarifa de venta recomendada gracias a esta oferta.

Balance intelligente de graisse corporelle Xioami Mi 2

Si eres de los que te preocupa tu estado de salud of físico, entonces seguro que estás pensando comprar una báscula inteligente como esta de Xiaomi. Un modelo con conectividad bluetooth que permite consultar todas las medidas realizadas in the bascula desde el propio teléfono móvil para ver si cumplimos nuestros objetivos. Su precio es de 26,99 euros, pero después de aplicar el cupón solo tendremos que pagar 21,59€.