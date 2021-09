Fan Dev arrête un énorme mod GTA San Andreas à cause de Take-Two

Image : Rockstar Games / dkluin / Kotaku

Après des mois d’attaque et de combat contre les moddeurs GTA de Take-Two Interactive, les personnes derrière le mod San Andreas en développement, GTA Underground, ont tué le projet et l’ont retiré du Web à cause de “l’hostilité croissante” de Take-Two et des craintes d’autres problèmes juridiques.

Au cours des derniers mois, Take-Two Interactive – la société mère des développeurs de GTA Rockstar Games – s’est lancé dans une vague de meurtres numériques, envoyant plusieurs avis de retrait pour retirer les anciens mods GTA et les ports sources de l’ère 3D d’Internet. L’éditeur poursuit également les créateurs derrière les ports sources d’ingénierie inverse de Vice City et GTA III. En raison de cette hostilité, le développeur principal de GTA Underground, dkluin, a écrit hier dans un article sur les GTAForums qu’eux-mêmes et les autres moddeurs travaillant sur le projet “cessaient officiellement le développement” de GTA: Underground.

“En raison de l’hostilité croissante envers la communauté des modding et du danger imminent pour notre bien-être mental et financier”, a expliqué dkluin, “Nous annonçons malheureusement que nous arrêtons officiellement le développement de GTA: Underground et que nous mettrons bientôt tous les téléchargements officiels hors ligne. . “

Dkluin a également remercié la communauté pour le soutien qu’elle a reçu au cours des six dernières années et a mentionné tout le “travail incroyable” qui a été consacré au mod et les “bons moments” que l’équipe a vécus en travaillant ensemble. Une vidéo finale, simplement nommée “The End”. a été mis en ligne aujourd’hui sur la chaîne YouTube de l’équipe de modding.

GTA Underground est un mod créé pour GTA San Andreas dans le but de fusionner toutes les cartes GTA précédentes dans un seul méga environnement. Le mod visait même à amener d’autres villes de jeux non-GTA développés par Rockstar à San Andreas, y compris les villes présentées dans Bully et Manhunt.

G/O Media peut toucher une commission

En 2018, Kotaku a interviewé dkluin à propos du mod et de tout le travail qui y est consacré. Il avait commencé à le développer en 2014, alors qu’il n’avait que 14 ans. GTA Underground n’est pas un simple travail de copier-coller, à la place, les moddeurs ont ajouté des routines d’IA et de trafic à chaque carte, les rendant entièrement jouables en tant que villes GTA. L’équipe prévoyait également d’ajouter plus de villes au jeu, y compris leurs propres créations personnalisées.

Rockstar et Take-Two Interactive n’ont pas partagé leurs raisons officielles pour s’attaquer à ces mods créés par des fans, mais beaucoup soupçonnent que cela a à voir avec les prochains remasters de GTA. Tel que rapporté par Kotaku le mois dernier, Rockstar travaille sur une collection qui comprend des versions remasterisées de Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas, et qu’elle arrivait sur Switch. Bien que la collection n’ait pas été officiellement révélée, des sources affirment qu’elle vise une sortie plus tard cette année.