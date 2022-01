Fan-Made Zelda: L’ensemble LEGO Breath Of The Wild arrive à l’étape de révision finale

Image: Idées LEGO / BrickGallery

Ce n’est pas la première fois que le château d’Hyrule de Zelda atteint la dernière étape de la plate-forme IDEAS créée par les fans et financée par le public de LEGO, et ce ne sera certainement pas la dernière – tout ce qui concerne Nintendo est généralement rejeté sommairement, après tout.

Mais cette dernière conception du château d’Hyrule, basée sur Breath of the Wild, comprend Calamity Ganon, Koroks, Bokoblins, Guardians, le Hylian Shield et le planeur en toile à voile de Link, donc tous ces détails convaincront LEGO et/ou Nintendo de le mettre en production ce temps?

BrickGallery, le concepteur, est également responsable de l’un des précédents ensembles à succès (mais rejetés) du château d’Hyrule, et de plusieurs ensembles populaires de Tom et Jerry.

Quant à la signification de la « étape finale » pour cet ensemble LEGO, voici ce que dit LEGO IDEAS :

« Un » comité de révision LEGO » composé de concepteurs, de chefs de produit et d’autres membres clés de l’équipe examinera l’idée. Nous construirons des modèles de concept et déterminerons si le concept répond à nos normes élevées pour ce qu’il faut pour être un produit LEGO. Cela inclut des facteurs tels que la jouabilité, la sécurité et l’adéquation avec la marque LEGO. Chaque produit LEGO potentiel passe par un processus comme celui-ci et doit répondre aux mêmes normes.

Ce processus peut prendre plusieurs mois, et à la fin, soit il recevra le feu vert et passera à l’étape suivante (conception et développement), soit il sera rejeté.

Doigts croisés!