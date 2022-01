Le virtuose de la trompette de jazz Donald Byrd avait déjà presque 15 ans de carrière en tant que leader et une décennie de relation avec le célèbre label Blue Note, lorsque lui et son admirable groupe ont sorti l’album Fancy Free. Composé de quatre longs morceaux et enregistré en mai et juin 1969, il a fait ses débuts dans le palmarès Billboard’s Best Selling Jazz LPs le 3 janvier 1970.

La générosité et la facilité du leader étaient telles que le morceau d’ouverture de 12 minutes n’a présenté le spectaculaire solo de trompette de Byrd qu’au bout de quatre bonnes minutes, même sur un morceau qu’il a composé lui-même. Le flûtiste Jerry Dodgion et le saxophoniste Frank Foster ont chacun pris la vedette en premier, puis Duke Pearson a pesé avec un solo de piano électrique agile.

L’influence de Miles Davis sur le son était clair à entendre, alors que Byrd passait du style hard bop pour lequel il était connu à une approche plus jazz fusion. Il a également écrit le deuxième morceau, l’attrayant « I Love The Girl », tandis que la deuxième face du LP comprenait « The Uptowner », écrit par Mitch Farber, et « Weasil » par Charles Hendricks.

Fancy Free n’a pas atteint le palmarès des albums tous genres de Billboard, mais il a atteint un sommet n ° 7 sur les listes de jazz et, en février 1970, a clignoté pendant deux semaines au n ° 50 du compte à rebours R&B LP du magazine. Byrd n’avait atteint le palmarès des albums pop qu’avec une seule version précédente de Blue Note, A New Perspective de 1964, mais il reviendrait fortement à partir de 1973.

Écoutez la liste de lecture Donald Byrd: The Finest de Blue Note.

Il a atteint le Top 40 avec les deux Black Byrd et Street Lady, car il a également connu un grand succès avec son projet de groupe sur le label Fantasy, les Blackbyrds. Fondés à Washington et mettant en vedette Byrd parmi quatre membres principaux, ils marqueraient trois albums d’or et le single à succès éternel « Marcher en rythme. »

Achetez ou diffusez Fancy Free.