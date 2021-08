Fandango combine le service FandangoNOW avec Vudu

TL;DR

Le réseau de divertissement numérique Fandango a acquis la société de VOD Vudu l’année dernière. Fandango replie sa bibliothèque FandangoNOW dans Vudu pour héberger un seul service de VOD et de streaming. Le nouveau Vudu, qui abrite plus de 20 000 personnes, sera le magasin officiel de films et de télévision sur Roku.

Fandango réunit ses bibliothèques de streaming et de VOD en une seule plate-forme de divertissement, en intégrant FandangoNOW à Vudu pour créer une destination unique pour tout son contenu VOD et streaming.

Fandango, propriété de NBCUniversal, a acheté Vudu en avril de l’année dernière. Walmart possédait auparavant le concurrent FandangoNOW. Alors que Fandango n’a jamais divulgué les détails de l’acquisition, la société a toujours prévu de fusionner les deux services dès que possible après l’achat.

Le déménagement est effectif aujourd’hui, Vudu hébergeant toutes les bibliothèques existantes à l’avenir. Les utilisateurs de FandangoNOW peuvent transférer leurs collections de films et de séries télévisées vers Vudu à partir d’aujourd’hui.

Vudu remplacera désormais également FandangoNOW en tant que magasin officiel de films et de télévision sur Roku.

“L’enthousiasme des consommateurs pour la vidéo à la demande premium s’est considérablement accru à mesure que les utilisateurs se tournent vers le streaming pour accéder aux derniers films et émissions de télévision”, a déclaré Tedd Cittadine, vice-président des partenariats de contenu chez Roku dans une déclaration partagée avec Android Authority. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Fandango alors que nous construisons un avenir où toutes les émissions télévisées seront diffusées en continu en créant une expérience transparente permettant aux utilisateurs de découvrir et de profiter de sorties vidéo à la demande premium. »

Le nouveau Vudu hébergera plus de 20 000 titres à louer ou à acheter, dont des milliers de titres en streaming gratuit. De nombreux titres sont disponibles en 4K Ultra HD et en formats premium tels que Dolby Atmos et Dolby Vision. Le service est disponible sur des appareils tels que les téléviseurs intelligents Samsung, LG et Vizio, la plate-forme Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Xfinity X1 et Xfinity Flex, PlayStation, Xbox et Tivo.