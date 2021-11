Fandom ferme le wiki Monster Girl sur le contenu « fétiche » pour adultes

Fandom retire le wiki de Monster Girl Encyclopedia de son hébergement parce qu’il est trop excité. Image : Seven Seas / Fandom / Wikia / Kotaku

Fandom, la société qui héberge désormais une solide majorité de wikis de jeux vidéo et autres wikis de culture pop, a récemment mis à jour sa « politique de création de communauté » avec une nouvelle section indiquant qu’elle n’hébergera plus de pages contenant du contenu « fétiche ». Grâce à cette mise à jour de la politique, le wiki Monster Girl Encyclopedia, un recueil de connaissances sur les livres d’art Monster Girl créés par Kenkou Cross, devrait être supprimé le 24 novembre. Les wikis Monster Girl Quest et Agent Aika seront également bientôt démarrés.

Lorsque vous visitez le wiki MGE, une fenêtre contextuelle en bas à gauche de l’écran indique désormais :

Fandom supprime les wikis sur des sujets qui contiennent de grandes quantités de matériel de sexe, de nudité et/ou de fétichisme. Même si le wiki lui-même est maintenu « propre », nous ne pouvons toujours pas l’héberger. La pause de deux semaines vous permet de rechercher un nouvel hôte et d’y copier votre contenu.

Un porte-parole de Fandom a déclaré à Kotaku que la « sécurité » était la priorité de l’entreprise et que la décision de supprimer le wiki MGE a été prise en raison d’une violation de sa politique de création de communauté.

La sécurité est la première priorité chez Fandom et nous veillons à ce que nos communautés soient accueillantes pour chaque fan qui vient sur notre plateforme. En août dernier, Fandom a annoncé une nouvelle politique de création de communauté qui est entrée en vigueur en octobre 2021. Dans cette annonce, cette politique est notée : « Les wikis sur le sexe, les fétiches et autres sujets pornographiques ne sont pas autorisés même s’ils sont décrits dans un manière. » Après un examen attentif, Monster Girl Encyclopedia [Wiki] a enfreint cette politique et sera fermée le 24 novembre 2021.

Les fidèles de MGE Wiki ne sortaient pas sans se battre. Certains ont lancé une pétition exigeant que Fandom continue d’héberger MGE et les autres wikis, comparant la purge à la censure. De nombreux contributeurs ont également demandé aux fans concernés de contacter Fandom sur les réseaux sociaux, demandant à la société de continuer à héberger MGE Wiki.

Monster Girl Encyclopedia et d’autres wikis qui ont été considérés par Fandom comme ayant enfreint sa nouvelle politique de création de communauté ont reçu ce message contextuel sur leurs pages. Capture d’écran : Fandom / Kotaku

Ochiverde, l’un des principaux contributeurs du wiki, a déclaré à Kotaku que le personnel de MGE Wiki n’avait reçu aucun préavis des changements de politique apportés par Fandom et n’avait été informé des nouvelles règles que par l’apparition de l’avertissement contextuel.

Alors que la communauté se bat pour garder le wiki MGE hébergé sur Fandom, Ochiverde a déclaré que les éditeurs de MGE Wiki prévoyaient de déplacer les opérations vers Miraheze, un service d’hébergement de wiki gratuit et à but non lucratif. Ochiverde a déclaré que la nouvelle incarnation de MGE Wiki sur Miraheze sera « plus rationalisée » en raison de la perte de certaines fonctionnalités propriétaires du wiki Fandom, comme les galeries d’images, qui seront plutôt hébergées et liées à l’extérieur.

L’application par Fandom de sa nouvelle politique semble inégale. Alors que des wikis comme MGE, Agent Aika et Monster Girl Quest doivent être supprimés, d’autres wikis hébergés pour des propriétés comme Bible Black, Interspecies Reviewers et Monster Musume, qui contiennent une quantité similaire d’épice, ne me demandez pas comment je le sais – n’ont pas encore été signalés de la même manière. Les fans ont clairement du mal à comprendre le modèle.

L’utilisateur Kamen Rider G20, qui se cache habituellement sur le wiki MGE, a décidé que le moment était venu de faire entendre sa voix. Dans un message de la communauté, ils ont fait écho au cri de ralliement d’autres contributeurs pour « sortir dans un éclat de gloire si brillant que le soleil sera brûlé ».

Nous devons nous battre pour notre droit d’être excitées et d’aimer nos filles monstres. Nous devons lutter pour notre droit d’être des individus cultivés. Contactez Fandom sur toutes les plateformes que vous avez tous les deux et dites que nous ne serons pas réduits au silence. Contactez-les et dites que nous ne descendrons pas sans nous battre.

ClawfootQueen est un observateur intéressé qui a commenté dans l’onglet communautaire d’un éminent contributeur de MGE Wiki pour suggérer quelle devrait être la prochaine ligne de conduite de la communauté. Elle a déjà vu tout cela se produire auparavant, car son propre wiki, qui répertoriait les scènes de baignade dans les dessins animés, les mangas et d’autres médias dans le but de disséquer les tropes communs et les normes culturelles, a été supprimé par Fandom en novembre 2018.

« Tandis que le [Monster Girl Encyclopedia] n’est pas le concept le plus adapté aux familles pour un wiki », a-t-elle déclaré à Kotaku, « c’était un véritable wiki qui aidait à archiver des informations sur une franchise légitime de livres. La déclaration de Fandom le qualifiait de wiki fétiche, ce qui n’est pas le cas.

ClawfootQueen a déclaré à Kotaku que le personnel de Fandom avait donné aux modérateurs et aux contributeurs du wiki Anime Bath Scene le temps de se préparer à la suppression de ce wiki, qui a finalement eu lieu le 30 novembre 2018. conditions d’utilisation.

Capture d’écran de la politique de création de communauté de Fandom, qui a été mise à jour en octobre.Capture d’écran : Fandom / Kotaku

En fin de compte, elle dit que Fandom « [didn’t] croyez mon affirmation selon laquelle le site n’est plus un wiki fétiche » et, sachant qu’elle préparait un hébergement alternatif, lui a suggéré d’aller de l’avant avec le départ de Fandom. « Ils nous ont donné le temps de nous préparer et n’étaient pas méchants à ce sujet et m’ont directement envoyé un message nous donnant un avertissement et nous ont même donné plus de temps que la date limite initiale », a-t-elle déclaré.

Cependant, ClawfootQueen pense que le wiki de MGE devrait se battre pour rester sur Fandom, disant qu’elle pense qu’il est extrême que ce wiki soit expulsé du site.

« Tout ce que Fandom a à faire, c’est de se débarrasser de toute image qui va à l’encontre de ses conditions d’utilisation et de s’assurer que le wiki est maintenu et professionnel », a-t-elle déclaré. « [Monster Girl Encyclopedia] est une série légitime de livres [that is] vendu, ce qui en fait une vraie franchise qui devrait avoir un wiki.

En effet, les wikis sont l’épine dorsale de nombreux fandoms, un endroit idéal pour approfondir les détails ou se rafraîchir sur la tradition d’une série préférée. Le modérateur et contributeur de MGE Wiki, Timjer, a exprimé ses inquiétudes concernant les effets paralysants potentiels sur les communautés de fans.

« Les wikis sont censés être avant tout des référentiels d’informations », a-t-il déclaré à Kotaku. « Si le personnel de Fandom commence à sélectionner les informations qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas, alors franchement, nous nous engageons sur une voie dangereuse. »