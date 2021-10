Fangamer obtient enfin un magasin européen

Image: Fangamer

Soyons honnêtes, quel que soit notre âge, de nombreux visiteurs de ces pages ont divers objets de collection et jouets de jeu que les gens plus ennuyeux désapprouveraient. Vous savez, toutes ces peluches et ces éditions limitées coûteuses de jeux, quand certains préfèrent acheter une belle nouvelle lampe pour le salon.

Pour ceux d’entre nous désireux d’ajouter à nos collections, Fangamer est définitivement dans le mix lorsqu’il s’agit de détaillants en ligne. Si vous n’êtes pas en Amérique du Nord, cependant, les frais d’expédition et de douane peuvent souvent être aussi chers – parfois plus – que l’article lui-même. Fangamer vise à améliorer bientôt les choses pour les acheteurs européens, en confirmant qu’il ouvrira un magasin dans l’UE qui distribuera localement.

Il existe cependant une note de suivi, soulignant que les articles de vacances peuvent toujours être expédiés de manière plus fiable depuis le magasin NA, car le stock de la filiale européenne n’est toujours pas définitif.

(Bien sûr, vous pourrez toujours commander à partir de notre collection complète sur https://t.co/DmnaeOMZoX et la faire expédier d’ici en Arizona ! Puisque nous ne pouvons pas encore garantir ce qui sera disponible chez @FangamerEU ou lorsque l’expédition ouvrira, c’est toujours votre meilleur pari cette saison des vacances) – Fangamer (@Fangamer) 29 octobre 2021

C’est une bonne nouvelle pour les fans du magasin en Europe. Certains d’entre nous dans les tours NL basées au Royaume-Uni peuvent s’attendre à des frais de douane des deux magasins, ce qui n’est pas très amusant.

Si vous êtes dans l’UE et que vous aimez acheter les produits variés de Fangamer, faites-le nous savoir dans les commentaires – ces objets de collection peuvent soudainement coûter un peu moins cher.