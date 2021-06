Fangoria célèbre son actualité avec un nouvel EP – El Sol de México

MADRID. Si la pandémie n’a laissé aucune confirmation, c’est que les plans peuvent facilement être ruinés, une sorte d’invitation au “momentisme absolu” que Fangoria a transformé en sa première chanson post-covid pour revenir sur scène et revendiquer une philosophie de vie avec qu’ils n’ont pas mal fait.

“Notre avenir n’est jamais sûr. Nous aurions pu disparaître après Bailando, c’est ce que tout le monde nous a prophétisé. Puis, sans Carlos Berlanga, ils nous ont dit que Dinarama n’était rien. Et c’est ainsi que nous avons toujours été, sur la corde raide et dans ce momentisme absolu », se souvient Nacho Canut aux côtés de sa compagne Alaska.

Le cyclone du coronavirus les a emmenés en avance sur une vingtaine de concerts prévus en 2020, dont un au festival Viva Latino au Mexique, où ils prévoyaient de voyager le jour même où l’état d’alerte a été annoncé en Espagne.

“Quand le dur confinement a pris fin, on s’est retrouvés pour manger et comme d’habitude il nous est arrivé, on est reparti avec un album fait mentalement. Car, autant qu’on revendique un élan absolu ici, on ne peut pas éviter de faire des projets”, explique le duo, qui voulait remonter sur scène avec quelque chose de nouveau.

Il n’y avait pas eu d’album studio avec leur propre matériel inédit depuis Miscellany of Songs for Advanced Robotics (2017), qui a été suivi en 2019 et 2020 par deux reprises publiées à l’occasion de leur 30e anniversaire en tant que Fangoria.

Maintenant que “tout ce qui est précovid semble très loin”, comme ils le soulignent, leur retour se présente sous la forme d’un EP, retrouvant une tradition commencée à l’époque de Dinarama et avec seulement trois nouvelles chansons. “Un disque de nombreuses chansons maintenant ne se sent pas, mais cet EP l’est, et peut-être dans quelques mois un autre, puis un autre jusqu’à trois”, anticipent-ils.

Intitulé Pop Existentialism (Warner Music), il s’ouvre sur Absolute Momentism, une expression inventée par Moria Casán qu’ils ont fait sienne avec la musique de Guille Milkyway et dont le message les fait repartir en débat entre eux.

“C’est difficile à appliquer”, reconnaît Alaska, pour qui cette philosophie est “mentalement très frustrante, comme être au régime et le sauter tout le temps, car la réalité est très différente et la roue du monde tourne et tourne. “

“99 pour cent des animaux sur terre font du ‘carpe diem’, je ne sais pas pourquoi on est obligé de planifier”, dit Canut, convaincu que “moins on planifie, moins la vie est compliquée”.

Ce moment fugace a été transféré à la musique, disent-ils, et seule une chanson comme Yesterday survit sans problème au changement de génération. “Les gens ne sont pas capables de chanter une chanson de Beyoncé ou de Britney”, argumente l’homme à 50 pour cent de Fangoria, pour qui une seule des chansons de Fangoria résisterait à l’épreuve du temps : Who cares.