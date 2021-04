La chanteuse colombienne a révélé à Camilo qu’elle avait vécu une situation personnelle et qu’à cause de cela, elle avait besoin de temps pour elle-même. Il était donc loin du public pendant un certain temps, mais maintenant il est de retour avec de grands projets. Qu’a-t-il fait? Une partie de ce qu’il a vécu ces derniers temps, dans l’interview que Camilo Egaña a menée avec lui. Écoutez les commentaires de Fanny Lu.