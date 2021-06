Fans de Dyson : ces modèles sont en promo jusqu’à 90 euros de remise | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne pouvez plus supporter les températures élevées, vous pouvez dès maintenant obtenir l’un des ventilateurs exclusifs Dyson avec une remise de 90 euros.

Comme presque tout ce que Dyson fabrique, leurs produits ne sont pas exactement les moins chers, mais vous garantissez une qualité et un service après-vente de premier ordre. Au final, même si vous payez plus que beaucoup de ses concurrents, la tranquillité compense.

Cela se passe dans leurs aspirateurs et aussi dans leurs ventilateurs, des produits révolutionnaires qui utilisent une partie de la magie de leurs moteurs cycloniques pour expulser une grande quantité d’air et refroidir une pièce. Si vous pensiez que ces Les fans de Dyson ne baisseraient jamais de prix, maintenant vous êtes au bon moment.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans le cadre des offres de Dyson pour ces jours-ci, vous pouvez actuellement trouver deux de ses modèles de ventilateurs avec des remises importantes.

Les ventilateurs Dyson se caractérisent par le fait qu’ils n’ont pas de pales, mais une conception circulaire qui expulse l’air. Les pales sont à côté du moteur en bas et l’air passe à travers un conduit pour qu’il sorte plus rapidement et plus frais.

Ces modèles de ventilateurs avancés de Dyson sont en vente et sont vendus depuis leur site Web en Espagne avec une livraison rapide et depuis leurs entrepôts locaux.

Purificateur chauffant Dyson Pure Hot + Cool Link

Purificateur d’air avec contrôle thermostatique qui permet la surveillance de la maison et la programmation grâce à son application. Modèle haut de gamme pour nettoyer les odeurs et les particules à la maison et au bureau.

C’est un produit 3 en 1. Dyson Pure Hot + Cool Link C’est un ventilateur de refroidissement, mais il peut aussi chauffer l’air. En même temps, il agit également comme un purificateur d’air.

Il réunit en un seul design le meilleur d’un purificateur d’air, d’un ventilateur et d’un radiateur. Tout en un seul endroit, économisant de l’espace et de l’argent.

Avec l’application Dyson Link, vous pouvez programmer son fonctionnement tout au long de la semaine et le laisser fonctionner juste avant de rentrer chez vous. Donc, si c’est l’été, vous le ferez refroidir une pièce, ou si c’est l’hiver, la chauffer.

Son prix est de 479 euros, mais pour une durée limitée vous pouvez le trouver pour 449 euros

Dyson Pure Cool Link

Ce purificateur d’air dispose également d’une fonction ventilateur, d’un mode nuit et d’une télécommande. Filtre 99,95 % des particules, y compris le pollen et les PM2,5.

Ventilateur Dyson Pure Cool Link C’est la version avec une fonction ventilateur et aussi un purificateur d’air pour éliminer une grande partie des particules en suspension nocives pour la santé.

Très similaire au modèle précédent mais sans fonction de chauffage, il partage un design qui peut pivoter horizontalement et atteindre un certain angle vertical.

Vous pouvez l’utiliser toute l’année car la fonction purificateur ne souffle pas autant d’air. Il est capable de supprimer automatiquement 99,95 % des allergènes et les polluants atmosphériques jusqu’à 0,1 micron. Aussi les mauvaises odeurs comme la nourriture ou le tabac.

Désormais, pour une durée limitée, ce Dyson Pure Cool Link, piloté depuis son application, est passé de 449 euros à seulement 359 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.