Fans de Hunger Games, vous pouvez maintenant devenir Katniss Everdeen complet et rester dans le district 12

Les scènes des Hunger Games se déroulant dans le district 12 ont été tournées dans une ville industrielle abandonnée de Caroline du Nord appelée Henry River Village. En 1905, un certain nombre de maisons ont été construites autour d’un grand moulin, et celui-ci est devenu une petite ville animée de 75 acres. C’est-à-dire jusqu’à ce que la foudre frappe (littéralement) et que le grand moulin au centre soit incendié. La ville a été complètement abandonnée jusqu’à ce que les cinéastes de Hunger Games la trouvent et y installent la production.