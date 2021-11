Fans de Netflix, découvrez ce nouveau hub audio Spotify lancé aujourd’hui

Comme mes collègues fans de Peaky Blinders, j’ai vraiment hâte d’entendre à nouveau cette chanson thème. Attaché, bien sûr, à une toute nouvelle saison de la série – quelque chose que nous savons maintenant arriver au début de 2022. Des favoris comme celui-ci sont différents pour tout le monde. Mais pour moi? L’un de mes titres préférés de Netflix est celui qui met parfaitement l’ambiance pour Tommy Shelby et le reste du gang de Birmingham. Vous savez, celui sur l’orage qui se rassemble et le grand et bel homme (« Dans un manteau noir poussiéreux / avec une main droite rouge »).

Tout cela pour dire, comme si quelqu’un avait besoin d’un rappel – la musique fait partie intégrante de tant d’expériences Netflix que nous apprécions. Et pas seulement de la musique, mais aussi des podcasts. En conséquence, Spotify s’est associé à Netflix pour lancer un nouveau hub Netflix sur le service de streaming audio, réunissant des bandes sonores pour les meilleures émissions Netflix, des listes de lecture officielles et bien plus encore.

Le nouveau hub Netflix de Spotify

Spotify et Netflix se sont associés pour le premier lancement d’un tout nouveau hub audio Netflix. Source de l’image : Spotify

Spotify a annoncé le partenariat mardi matin. Et même s’il ne semble pas que mon bien-aimé Peaky Blinders soit dans le mix, que ce soit en tant qu’album de bande-son ou liste de lecture, il y a toujours beaucoup de contenu audio Netflix à apprécier ici. « Au sein du hub, les fans auront facilement accès aux listes de lecture officielles de succès télévisés à la mode comme La Casa de Papel (Money Heist), Bridgerton et On My Block, ainsi qu’à la bande originale d’émissions comme Squid Game, Bruised et Cowboy. Be-bop.

« Les créateurs sont également là pour explorer les émissions et les films dont vous ne pouvez pas arrêter de parler sur les podcasts liés à Netflix comme Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke, 10/10 (à recommander) et The Crown : The Official Podcast . «

Spotify dit qu’une des premières pièces maîtresses de ce partenariat renforcé est une expérience d’album améliorée pour le nouveau film occidental original de Netflix, The Harder They Fall. Cette expérience audio comprendra un aperçu des coulisses de la création de la bande originale, dirigée par Jay-Z. De plus, il y aura des doublures audio exclusives d’artistes comme Kid Cudi, Koffee et Mme Lauryn Hill. Et les auditeurs pourront accéder à ces fonctionnalités Spotify via Canvas, Storylines et Playlist Clips.

Chansons, bandes sonores et podcasts Netflix

Très enthousiasmé par le lancement du hub @netflix sur @Spotify. Désormais, les podcasts, les listes de lecture et les bandes sonores de Netflix sont regroupés dans une destination pratique et élégante. https://t.co/N1Bo9c7Y24 – N’Jeri Eaton (elle) (@njerieaton) 23 novembre 2021

Si vous êtes un autre fan de Narcos, comme moi – et je pense que cette franchise sera l’une des meilleures de tous les temps sur Netflix – il existe également une liste de lecture officielle pour la série que vous pouvez apprécier via ce hub.

Il comprend 167 chansons (pour environ 10 heures de contenu).

Les auditeurs peuvent également profiter des albums de bandes originales de films à succès de Netflix, comme la notice rouge qui vient de sortir. Ainsi que le très attendu Le pouvoir du chien de la réalisatrice Jane Campion.

Vol d’argent

Une scène est montrée de la saison 5 de « Money Heist » sur Netflix. Source de l’image : Tamara Arranz/Netflix

Et le contenu ne s’arrête pas là. En l’honneur de la prochaine partie 2 de la dernière saison de La Casa De Papel (alias Money Heist), Spotify a également annoncé qu’il avait rafraîchi la destination La Casa De Papel. « Là, vous trouverez de nouvelles vidéos de la distribution et la liste de lecture officielle de l’émission contenant des morceaux des derniers épisodes.

«Les fans dévoués peuvent également pousser leur lien avec la série un peu plus loin avec un quiz qui vous ravira à coup sûr. Répondez au quiz de la liste de lecture des correspondances de personnages pour découvrir votre correspondance parfaite entre le personnage et la bande-son de La Banda.