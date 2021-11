Fans de The Great British Baking Show, cette nouvelle série Netflix est pour vous

À peine cette saison dramatique du Great British Baking Show se terminera-t-elle cette semaine que Netflix tentera à nouveau de séduire nos papilles avec une nouvelle émission de téléréalité culinaire. Celui qui fait ses débuts, en fait, le même jour que nous saurons si Giuseppe, Chigs ou Crystelle remportent les grands honneurs de Bake Off – après l’une des éliminations les plus choquantes de cette saison.

Jurgen, le boulanger à la voix douce et extrêmement talentueux, est parti à la fin des demi-finales, une tournure que peu de gens ont probablement vu venir. Nous en parlerons un peu plus ci-dessous. Mais, pour l’instant, il convient de noter que si ces types d’émissions de téléréalité culinaires sont l’un de vos plaisirs en streaming préférés ? Alors vous avez de la chance. Car le 26 novembre, la série de 8 épisodes School of Chocolate pourrait bien devenir le dessert parfait. Car après avoir terminé le repas dramatique de la saison de Bake Off, c’est-à-dire.

Nouvelle série de pâtisseries Netflix School of Chocolate

Bonjour, amoureux du chocolat. Avons-nous une école de cuisine pour vous! Le chocolatier de renommée mondiale Amaury Guichon encadre huit grands talents dans l’espoir de faire passer leur travail au niveau supérieur. Un seul remportera une opportunité de changement de carrière. SCHOOL OF CHOCOLATE arrive le 26 novembre sur Netflix. pic.twitter.com/E5D7RoTH4Q – Famille Netflix (@netflixfamily) 15 novembre 2021

Voici comment Netflix décrit la nouvelle série. « Huit grands professionnels de la pâtisserie et du chocolat viennent à la School of Chocolate pour faire passer leurs compétences et leur carrière au niveau supérieur. Leur professeur est (un) chocolatier de renommée mondiale, Amaury Guichon, connu dans le monde entier pour créer des pièces de chocolat époustouflantes et des pâtisseries incroyables.

« Un étudiant chanceux qui parvient à prouver qu’il est le meilleur de sa classe après huit épisodes gagnera un prix comprenant une opportunité de changement de carrière. »

Dans la bande-annonce, que vous pouvez consulter dans le tweet ci-dessus, les participants sont montrés quelque peu abasourdis par les confiseries au chocolat complexes et extrêmement détaillées que Guichon est capable de créer. Et, comme avec Bake Off, il semble qu’il y aura des moments dramatiques dans cette émission. Puisque le chocolat semble être capricieux, c’est le moins qu’on puisse dire, lorsqu’on essaie de le transformer en quelque chose qui se rapproche de l’art.

Étant donné que cette série est tellement axée sur un type de bonbon, il ne semble pas qu’elle commandera mais une fraction de l’intérêt dont bénéficie Bake Off. Néanmoins, cela pourrait finir par être un nouveau titre agréable du même genre avec lequel passer du temps.

Une scène de la nouvelle série de compétitions de téléréalité Netflix, « School of Chocolate ». Source de l’image : Netflix

Finale du Great British Baking Show le 26 novembre

En parlant de Bake Off, qui d’autre avait la bouche grande ouverte après l’élimination surprise de Jurgen lors de l’épisode de demi-finale ? En fait, la décision de lui donner la botte a été qualifiée de « la plus grande injustice de l’histoire de la série ». Et cela a définitivement mis en place ce qui sera certainement un dernier épisode étroitement surveillé vendredi pour les téléspectateurs de Netflix aux États-Unis.

Jurgen Krauss est le boulanger d’Allemagne qui a au moins pris son congé de l’émission sans encombre. Il a dit à la caméra pendant la demi-finale qu’il l’avait en quelque sorte senti venir. Néanmoins, il a écrit une lettre sincère aux fans qui a été partagée sur Twitter. « Qui veut voler vers la lune », a-t-il écrit, « si vous pouvez être sur Bake Off ? »

« Qui veut voler vers la lune si vous pouvez être sur Bake Off ? »

Voici la merveilleuse lettre de Jürgen à tous les fans de #GBBO. pic.twitter.com/v37TK5gJzn – British Bake Off (@BritishBakeOff) 16 novembre 2021

Dans le même ordre d’idées, Netflix a dévoilé ces derniers jours la bande-annonce d’un épisode spécial de Bake Off sur le thème des vacances. Il fait ses débuts début décembre.

Quant à la finale de cette saison, je soutiens Crystallle Pereira, une boulangère de Londres. Elle s’est progressivement balancée pour les clôtures et a fait tomber les chaussettes du juge avec chacune de ses récentes pâtisseries. La voici, faisant ses adieux à Jurgen en apprenant qu’elle n’était pas seulement Star Baker la semaine dernière. Mais qu’elle se dirige également vers la finale.