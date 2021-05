Fans des Beatles, marquez votre calendrier pour le 16 juillet – .

2021 s’annonçait déjà comme une année passionnante pour les fans des Beatles, le documentaire Get Back tant attendu du réalisateur Peter Jackson sortant en salles en août après avoir été retardé par la pandémie de coronavirus (note latérale, j’ai eu la chance d’interviewer le batteur des Beatles Ringo Starr récemment, et il fait l’éloge de ce documentaire qui réécrit fondamentalement l’histoire des derniers jours du groupe). Il y a également eu un certain nombre d’annonces déjà cette année pour les fans de l’un des deux membres survivants des Beatles, Paul McCartney, comme la sortie d’une édition du 50e anniversaire de l’album solo de McCartney, Ram, sorti ce mois-ci en 1971 – un année, d’ailleurs, qu’une prochaine série de docu Apple TV + explore dans la série 1971: l’année où la musique a tout changé.

Entre-temps, d’autres annonces liées à McCartney cette année ont inclus le British Royal Mail honorant la carrière solo de McCartney avec une collection officielle de 12 timbres. Et maintenant, Hulu se joint à la mêlée, via l’annonce d’un projet commun entre McCartney et le producteur Rick Rubin dont les fans de l’ancien Beatle avaient déjà entendu des rumeurs l’année dernière, à peu près en tandem avec la sortie du dernier solo de McCartney. album, McCartney III. Et maintenant, Hulu le rend officiel.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons jamais couvert – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Hulu a annoncé lundi que McCartney 3,2,1, une série documentaire de 6 épisodes d’Endeavour Content, sera présentée en première le vendredi 16 juillet sur le service de streaming.

D’après l’annonce de Hulu: La série «présente des examens intimes et révélateurs de l’histoire musicale de deux légendes vivantes, Paul McCartney et le super producteur Rick Rubin… Dans la série, Paul McCartney s’assoit pour un rare en tête-à-tête avec une musique légendaire le producteur Rick Rubin pour discuter de son travail révolutionnaire avec les Beatles, l’emblématique arène rock des années 1970 de Wings et ses 50 ans et plus en tant qu’artiste solo. Dans cette série de six épisodes qui explore la musique et la créativité d’une manière unique et révélatrice, le documentaire donne une place au premier rang à Paul et Rick dans une conversation intime sur l’écriture de chansons, les influences et les relations personnelles qui ont informé les chansons emblématiques qui ont ont servi de bandes sonores à nos vies.

Paul McCartney et Rick Rubin

Un documentaire à venir (bande-annonce) pic.twitter.com/13JogZRceJ – The Beatles (@BeatlesEarth) 16 décembre 2020

McCartney 3,2,1 est le dernier d’une série croissante de films documentaires originaux de Hulu et de séries qui examinent des périodes et des chiffres importants de l’histoire, y compris Hillary, I Am Greta, et un autre documentaire sur le thème des Beatles disponible en streaming sur le service – The Beatles: Huit jours par semaine – Les années de tournée.

Le nouveau documentaire McCartney est réalisé par Emmy Zachary Heinzerling primé et produit exécutif par McCartney, Rubin, Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack, Frank Marshall et Ryan Suffern, avec Leila Mattimore en tant que co-productrice exécutive. Endeavour Content sert de studio, produisant aux côtés de MPL Communications Inc., Shangri-La, Film 45, Kennedy Marshall et Diamond Docs.

Les six épisodes de la série documentaire seront disponibles en streaming à partir du 16 juillet sur Hulu.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi – achetez-les pour seulement 4,72 $ chacune! Prix ​​courant: 24,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 6,10 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: ECHE76M7 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.