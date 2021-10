Fans d’Ethereum, suivez les conseils de Bobby McFerrin : ne vous inquiétez pas, soyez heureux

La dernière fois que j’ai écrit sur Ethereum (CCC :ETH-USD) à la mi-septembre, la star de Shark Tank, Kevin O’Leary, était occupée à dénigrer la crypto-monnaie, affirmant qu’elle était trop lente.

Source : Filippo Ronca Cavalcanti / Shutterstock.com

À l’époque, l’ETH était un peu en baisse par rapport au mois, mais il tenait bon. Cependant, fin septembre, Ether avait perdu 13% de sa valeur, sa deuxième pire performance mensuelle de l’année dernière.

Eh bien, au moment où j’écris ceci à la mi-octobre, Ethereum est en hausse de 15% par rapport à sa clôture de septembre, récupérant toutes ses pertes de septembre, puis certaines.

Malgré la volatilité récente, si vous détenez de l’ETH depuis plus d’un an, il y a de quoi être reconnaissant en ce qui concerne cette crypto-monnaie.

Dans les mots du chanteur Bobby McFerrin, « Ne vous inquiétez pas. Soyez heureux. »

Voici pourquoi.

Ethereum est toujours un fort #2

Il se trouve que j’écrivais récemment sur les ETF de blockchain et de crypto-monnaie, les fonds communs de placement et les fiducies pour une autre publication. Les Bitwise 10 Crypto Index Fund (OTCMKTS :BITW) a attiré mon attention, mais pas pour la raison que vous pourriez supposer.

Le fonds, une fiducie statutaire du Delaware, suit un indice composé de 10 des crypto-monnaies les plus précieuses. Bitcoin (CCC :BTC-USD) est la plus grande participation avec une pondération de 64 %. Ethereum est le deuxième plus précieux représentant 26% du fonds. Un tiers éloigné est Cardano (CCC :ADA-USD) à 4,1 %.

De là où je suis assis, détenir une crypto-monnaie 6 fois plus grande que celle à la troisième place est un atout majeur. Il n’y aura qu’un nombre limité de survivants de cette révolution. Ethereum a une bien meilleure chance que Cardano de faire la coupe.

Alors, imaginez ce que les détenteurs de Cosmos (CCC :ATOM-USD) doit penser assis à la 10e place dans les avoirs de BITW.

Compte tenu de tout ce qu’Ethereum a dans son assiette en ce moment, s’asseoir là où il se trouve le met dans une excellente position pour dépasser Bitcoin dans la dernière ligne droite de cette course.

En attendant, je ne sais pas comment vous pouvez vous plaindre de son rendement de 900% au cours des 52 dernières semaines. En regardant les performances de 2 255 actions avec des capitalisations boursières supérieures à 2 milliards de dollars au cours de la dernière année, il n’y en a que sept qui font mieux qu’Ethereum – et deux d’entre elles sont des actions blockchain et crypto.

Ne t’inquiète pas. Soyez heureux.

Comment l’éther se classe-t-il sur l’échelle sans valeur

Josh Enomoto d’InvestorPlace a récemment discuté de sept crypto-monnaies à la lumière de JPMorgan Chase (NYSE :JPM) L’affirmation du PDG Jamie Dimon selon laquelle Bitcoin ne vaut rien.

Mon collègue pense qu’il existe des crypto-monnaies spécifiques à suivre et d’autres à jeter à la poubelle. Je suis intéressé de connaître ses réflexions sur Ethereum.

Il voit les volumes inférieurs actuels d’Ether par rapport au début de 2021 comme un signe avant-coureur que les plus gros détenteurs d’ETH pourraient être prêts à sortir de leurs positions sachant que les investisseurs particuliers n’achètent pas presque les mêmes volumes qu’au début de l’année.

Eh bien, étant donné qu’il n’y a pratiquement pas de principes fondamentaux auxquels vous pouvez vous tourner concernant Ethereum ou tout autre crypto, l’analyse technique devient la référence pour les décisions d’achat et de vente. Alors que Josh appelle l’achat d’Ether entre 3 300 $ et 3 700 $ comme tentant – au cours des dernières 24 heures, il a principalement oscillé autour de 3 800 $ – il n’hésite pas à rappeler aux lecteurs d’InvestorPlace que les plus grandes baleines n’hésiteront pas à laisser les investisseurs particuliers tenir le sac pendant ils quittent leurs positions.

Je pense qu’il est juste de dire que mon collègue ne pense pas qu’Ethereum ne vaut rien. Cependant, si vous lisez entre les lignes, il recommande une approche prudente pour tout achat ou vente de crypto.

La ligne de fond

La seule chose que j’ai toujours dite à propos des crypto-monnaies, c’est que leur succès ultime réside dans leur utilité. Dans mon dernier article sur Ethereum, j’ai expliqué comment Ethereum 2.0 augmenterait considérablement son utilité, augmentant les transactions qu’il traite par seconde de 30 aujourd’hui à plus de 100 000 dans Ethereum 2.0.

Une fois ce nombre atteint, le monde sera son huître. En attendant, les vrais croyants de l’Ether devraient rester assis et se détendre.

Ne t’inquiète pas. Soyez satisfait de votre pari Ethereum.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.