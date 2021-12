Fans royaux émerveillés par les friandises festives du chef pâtissier du Palace – « Tellement intrigué par cette méthode ! » | Royale | Des nouvelles

En publiant la recette et une vidéo d’instructions de haut en bas sur la page Instagram officielle de la famille royale, les fans auront désormais la possibilité de s’essayer à la cuisson du même aliment.

À côté de la vidéo, le message était sous-titré : « Vous voulez créer vos propres ‘étoiles à la cannelle’ ?

« Les chefs pâtissiers royaux de Buckingham Palace sont ravis de partager leur recette avec vous !

Les étoiles à la cannelle ne nécessitent pas beaucoup d’ingrédients, seulement : 360 g de sucre glace, 85 g de blanc d’œuf, 20 g de jus de citron, 300 g d’amandes moulues, 115 g d’écorces mélangées, ½ citron (zesté), 12 g de cannelle moulue et ¼ cuillère à café de clous de girofle moulus.

La recette elle-même n’est pas très compliquée non plus et peut être trouvée sur le site Web de la famille royale.

Suite aux commentaires de la publication Instagram, de nombreux fans royaux se sont retrouvés intrigués par les collations festives et ont juré de les essayer eux-mêmes.

Un utilisateur, matthewlemus17, a déclaré: « Wow, ça a l’air très bon et savoureux. »

Un autre utilisateur, alesandra_lady, a déclaré : « Merci pour le partage. Je vais certainement en faire.

Un autre utilisateur, dkmorone, a déclaré: « Celui-ci m’a surpris, car je ne m’attendais pas à placer le » glaçage « avant que les biscuits ne soient dans le four. »

Un troisième utilisateur, juules1976, a ajouté : « Magnifique ! Et je n’ai jamais vu un emporte-pièce en forme d’étoile qui s’ouvre comme ça. Je l’aime. »