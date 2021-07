Tyson Fury et Deontay Wilder se battront en octobre. La lutte pour le titre des poids lourds entre Tyson Fury et Deontay Wilder était prévue le samedi 24 juillet, mais le positif pour le coronavirus ‘Gypsy King’ mettre les plans en attente. Le promoteur Bob Arum a parlé à BoxingScene pour faire taire les rumeurs […] More