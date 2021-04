Fantasia Barrino, enceinte, transportée à l’hôpital après avoir subi des contractions ⋆ .

Instagram

Lors de son hospitalisation, la gagnante de la troisième saison d’American Idol félicite son mari Kendall Taylor de toujours rester à ses côtés.

AceShowbiz –

Fantasia Barrino a été hospitalisé. Le gagnant de « Idole américaine»La troisième saison, qui est maintenant enceinte de six mois de son troisième enfant, a révélé qu’elle avait été admise à l’hôpital après avoir subi des contractions.

La chanteuse de 36 ans a fait le point sur son état via Instagram Story le dimanche 4 avril. «Bonjour. Nous avons été à l’hôpital toute la journée. Nous devons rester à l’hôpital pendant un certain temps. Ma petite fille pense qu’elle a raté quelque chose ici, mais elle doit rester ici un peu plus longtemps », a-t-elle déclaré.

Fantasia a continué à féliciter son mari Kendall Taylor pour être toujours resté à ses côtés. «Je remercie Dieu pour mon mari», dit-elle en dirigeant la caméra vers lui qui dormait dans un coin de la chambre d’hôpital. «Il est assommé là-bas, pauvre chose! Il a roulé là-dedans avec moi.

Avant de terminer son message, le hitmaker « When I See U » a révélé que ses « contractions commencent à diminuer maintenant. » Elle a ensuite conclu: «Mon corps est juste fatigué, mais nous avons ça.»

Fantasia a confirmé sa grossesse en novembre 2020. Le mois suivant, elle a révélé qu’il lui avait fallu trois ans pour concevoir à nouveau avec succès. «Au début, nous pensions que nous allions devoir faire des choses différentes comme tout le monde suggérait la FIV parce que cela ne se produisait pas… C’est un voyage de trois ans que nous avons fait», a-t-elle raconté dans un épisode de décembre de «le Salle Tamron Montrer«.

Fantasia a en outre rappelé: «Et puis nous sommes rentrés et j’ai découvert qu’un de mes tubes était fermé, nous sommes revenus et elle a dit:« Eh bien, maintenant que l’un est ouvert, les autres sont fermés ». »Elle a ensuite admis avoir passé une série de tests de grossesse, avant que l’un d’entre eux ne revienne positif.

«Quand elle m’a lancé (le test), je me suis dit: ‘Yo, tu joues? Êtes-vous sérieux?’ »Sourit la femme enceinte. «Et à partir de là, cela n’a fait qu’augmenter notre foi encore plus.

L’enfant à naître sera le premier pour Fantasia et Kendall ensemble. Elle est déjà mère de Zion, 19 ans, et de Dallas, 9 ans, de relations précédentes. Son mari, quant à lui, a un fils nommé Treyshaun.

