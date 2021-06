Fantasia partage la première photo de sa fille alors qu’elle attend son départ de l’USIN .

in

American Idol alun Fantasia Barrino a partagé la première photo de sa fille nouveau-née Keziah en attendant de la ramener à la maison de l’unité de soins intensifs pour nouveau-nés (USIN).

Mercredi, la nouvelle maman de 36 ans a posté une photo d’elle avec sa petite fille de 2 semaines emmaillotée sur sa poitrine.

(Photo de Maury Phillips/. pour BET)

“Presque à la maison”, a écrit Barrino qui partage Keziah avec son mari Kendall Taylor à côté de l’image réconfortante.

“Keziah est née un peu trop tôt mais c’est une combattante tout comme sa mère”, a écrit Barrino sur Instagram le 26 mai, trois jours seulement après la naissance de sa fille et son transport à l’USIN. « Quand vous voyez les mots Force, Déterminé, Persévérance et Incassable, pensez à Fantasia Monique Taylor. »

“L’éléphant est l’animal avec lequel j’ai choisi d’entourer @keziahlonontaylor car il représente la patience, la force, le pouvoir et le souvenir”, a-t-elle expliqué à la naissance de l’enfant.

Fantasia Barrino (à gauche) et son mari Kendall Taylor (à droite) posent pour les caméras lors de l’édition 2018 de “Q85 : A Musical Celebration for Quincy Jones” au Microsoft Theatre de Los Angeles. (Photo de Kevin Winter/.)

Elle a ensuite noté que ce ne sont « que quelques-unes des qualités que sa présence a apportées dans nos vies et dans ce monde. Nous attendions patiemment que vous entriez dans ce monde et nous nous souviendrons toujours de la force qu’il m’a fallu à moi et @salute1st pour créer quelque chose d’aussi puissant que votre vie elle-même.

“Joyeux anniversaire à notre petit Ange 5-23-21 et que Dieu te garde et te couvre pour le reste de tes jours!” conclut Barrino.

Le long chemin du retour

La chanteuse puissante a révélé pour la première fois qu’elle était enceinte lors d’un live Instagram avec son mari fin novembre et le couple a également été transparent sur ses complications avec la fertilité. Le mois suivant, Barrino a fait une apparition au Tamron Hall Show où elle a partagé encore plus sur ses difficultés avec la grossesse.

« Au début, nous pensions que nous allions devoir faire des choses différentes », a-t-elle commencé, expliquant que de nombreuses personnes avaient recommandé la fécondation in vitro. “C’est un voyage de trois ans que nous avons fait.”

Elle a appris plus tard par un médecin que l’une de ses trompes de Fallope s’était fermée. Barrino a déclaré que le couple avait décidé de faire une pause et de “laisser Dieu être Dieu”.

“Je ne plaisante pas, je l’ai oublié”, a déclaré le chanteur à Hall à l’époque. “Et puis je me suis réveillé une nuit, et je me suis dit:” Quelque chose est différent. “”

“J’étais tellement excitée”, se souvient-elle de sa réaction lorsque six tests de grossesse se sont révélés positifs.

“Quand elle a jeté [the test] à moi, j’étais comme, ‘Yo, tu joues? Es-tu sérieux?’ », se souvient Taylor. “Et à partir de ce moment-là, cela n’a fait qu’augmenter encore plus notre foi.”

Bien que Taylor ait admis que “le parcours de chacun est différent” en ce qui concerne la conception et les problèmes de fertilité, il a admis que malgré les probabilités, il avait toujours le sentiment que cela “allait se produire naturellement” pour eux et finalement, il avait raison.

Cet enfant sera le premier pour le couple mais Barrino a déjà deux enfants issus de relations précédentes – Dallas-Xavier, 9, et Sion Quari, 19 ans — et Taylor est papa d’un fils nommé Treyshaun.



Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !

Partager