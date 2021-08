Fantasian Part 2 sort cette semaine sur Apple Arcade

Par Dom Peppiatt

La deuxième partie de Final fantaisie créateur et Marche-brume le dernier RPG du fondateur Hironobu Sakaguchi, Fantastique, se lance dans Arcade aux pommes ce vendredi 13 août.

Le charmant et bien accueilli “Diorama Adventure RPG”, Fantasian, devrait sortir sa deuxième partie sur Apple Arcade plus tard cette semaine. Après la sortie de la première partie acclamée par la critique et le commerce en avril 2021, les joueurs charmés par l’esthétique unique du jeu se demandent quand le prochain segment arrivera.

La deuxième partie est presque le double de la taille de la première partie du charmant RPG expérimental, et cette section est également apparemment plus axée sur les quêtes que ce que nous avons vu lancer sur Apple Arcade à ce jour. Le studio estime que cette partie du jeu vous prendra entre 40 et 60 heures à compléter (acclamations, IGN) et viendra avec une carte de croissance étendue ainsi que la possibilité de basculer les membres du groupe dans et hors de la bataille.

Le collaborateur de longue date et compositeur extraordinaire de Sakaguchi, Nobuo Uematsu, a également fourni 34 nouvelles pistes supplémentaires pour cette partie du jeu.

Si vous êtes frustré de ne pas pouvoir jouer à ce jeu sur PC ou consoles, vous serez ravi d’apprendre que de nombreux titres Final Fantasy sont désormais disponibles sur Xbox Game Pass, et Square Enix prévoit de remasteriser une autre de ses séries emblématiques. , trop.

Cette nouvelle intervient après que Sakaguchi a révélé qu’il n’était pas vraiment intéressé à travailler sur des remasters de ses jeux, notamment Blue Dragon, Lost Odyssey ou The Last Story.

