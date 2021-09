Fantastic Beasts 3: 5 secrets sur Dumbledore auxquels il faut répondre

Quel sera le point de rupture dans le pacte de sang de Dumbledore ?

Comme les fans de l’histoire de Harry Potter le savent, le film Les Animaux fantastiques se dirige vers le tristement célèbre duel de Dumbledore et Grindelwald, qui a eu lieu en 1945. Cependant, dans Crimes of Grindelwald, nous avons appris que les deux sorciers se connaissaient quand ils étaient enfants et ont décidé de faire un pacte de sang magique afin de les empêcher de pouvoir nuire à l’autre, qui était contenu dans un pendentif. À la fin des Crimes de Grindelwald, le pendentif a été volé à Grindelwald par l’un des nifflers de Newt et apporté à Dumbledore en 1927.