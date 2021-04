Fantastic Beasts 3 Casting Report taquine plus de drame pour Dumbledore

Selon le rapport, Lola Daisy est le maître des potions à Ilvermorny, et Eulalie Hicks dit à Newt Scamander de la contacter pour obtenir des détails sur une créature trouvée au Brésil qui a du venin fréquemment utilisé dans les potions. Cependant, Albus Dumbledore dit à Newt de se méfier de la femme, car apparemment quelques années auparavant, lors d’une conférence alchimique, Dumbledore et Nicholas Flamel se sont rencontrés avec la femme. Apparemment, Dumbledore a remporté un prix lors de l’événement, mais Daisy a toujours senti Dumbledore triché et a cherché à se venger. Scamander se méfie de faire le voyage à Ilvermorny, en partie parce qu’il n’est pas sûr que Dumbledore lui raconte toute l’histoire.