Fantastic Beasts 3 s’intitule Les secrets de Dumbledore et c’est sorti plus tôt que vous ne le pensez .

Warner Bros a retiré le nom de Poudlard pour un sort de lapin hors d’un chapeau en annonçant que le troisième film de la Bêtes fantastiques série de blockbusters s’appellera Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Mais ce ne sont pas tous les fans de magie, car ils ont également révélé qu’il sortira plus tôt que prévu le 15 avril 2022.

#FantasticBeasts : Les secrets de Dumbledore au cinéma le 15 avril 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f – Animaux fantastiques (@FantasticBeasts) 22 septembre 2021

Pour une série de films qui traitent de malédictions, la franchise a certainement eu quelques obstacles à surmonter depuis le premier Bêtes fantastiques a rapporté plus de 800 millions de dollars au box-office mondial en 2016. Il y a eu la réception critique et commerciale terne de la suite, Les Crimes de Grindelwald, qui a boité vers un univers Harry Potter bas de 650 millions de dollars en 2018, couplé à l’ancien commutateur de casting réalisé par le studio, qui a entraîné le remplacement de Johnny Depp par Mads Mikkelsen, et c’est un miracle que le film soit passé à l’écran. , et encore moins dès le 15 avril 2022.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore était initialement prévu pour une sortie en juillet et voit Jude Law revenir en tant que Dumbledore, Eddie Redmayne en tant que Newt Scamander et Mads Mikkelsen reprendre le rôle du méchant central, Gellert Grindelwald, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams , William Nadylam et Katherine Waterston sont également à l’affiche.

Alors voilà, vous pouvez mettre le titre et la date de sortie dans vos agendas de devoirs de Poudlard, c'est-à-dire si vous êtes toujours enthousiasmé par ce volet particulier du monde sorcier.

