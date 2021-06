Le cinquième album studio de Beck était celui dans lequel il s’est établi sans aucun doute comme l’un des créateurs de musique les plus perspicaces de sa génération. Sorti le 18 juin 1996, il fait de lui un artiste multi-platine et un nom internationalement reconnu. C’est l’histoire du double lauréat d’un Grammy Odelay.

Au second semestre 1994, l’innovateur californien jonglait avec le succès des débuts DGC/Geffen Or doux avec un autre LP indépendant, Un pied dans la tombe. Il a fallu deux ans avant qu’il ne dévoile sa deuxième sortie sur un label majeur. « Ça s’appelle vraiment ‘Oh Delay’ parce que ça prenait tellement de temps à sortir. Sérieusement », a plaisanté son ami Stephen Malkmus de Pavement avec SPIN. Mais les fans et les médias ont immédiatement su que l’attente en valait la peine.

“Chaque morceau du disque est fantastique”, s’est exclamé Ryan Schreiber dans Pitchfork. “Beck des échantillons de toutes les sources loufoques possibles imaginables (et inimaginables), ce qui rend la balade encore plus folle.” Entertainment Weekly n’était pas moins exubérant, citant le “pastiche de morceaux country acidulés, de rythmes hip-hop, de folk surréaliste, de rap jive-turkey et de samples (de Tchaïkovski aux Grenouilles) qui affirme encore plus l’identité rock-caméléon de Beck”.

Entre les premières dates de concerts à l’étranger en Australie et en Europe à la fin de 1994, pendant toute l’année suivante et la suivante, Beck ajoutait au collage sonore qui constituerait Odelay. Les premiers enregistrements ont été réalisés avec Tom Rothrock et Rob Schnapf de Bong Load, l’indie qui a joué un rôle déterminant dans l’émergence précoce de Beck Hansen et avait d’abord sorti « Loser ».

Mais il a finalement décidé d’écourter ces sessions en faveur d’une relation nouvelle et continue avec les Dust Brothers. La paire de Michael Simpson, alias EZ Mike, basée à Los Angeles, et John King (King Gizmo) avait attiré l’attention de Beck avec leurs premiers travaux avec une paire de MCs croisés en 1989.

Le duo a produit une partie du multi-platine No.1 Loc-ed After Dark de Tone Loc, qui a donné plusieurs singles massifs, dont sa signature “Funky Cold Medina”. “Stone Cold Rhymin”’ de Young MC présentait la marque “Bust A Move”, qui est entrée dans le Top 10 américain et en tête des charts en Australie.

Mais c’est un troisième album la même année qui distingue les Dust Brothers comme peut-être les esprits de studio les plus fertiles de cette nouvelle ère de la création hip-hop. Ils ont coproduit les Beastie Boys‘ Paul’s Boutique, qui s’élevait au-dessus d’une certaine indifférence initiale pour être considérée à ce jour comme l’un des albums les plus importants de son époque dans tous les genres.

Pour l’industrie, les Dust Brothers étaient désormais l’une des équipes de production et de remix les plus demandées. Pour Beck, et des millions de personnes comme lui, Paul’s Boutique est devenu un élément central du nouveau vocabulaire musical. Lorsque de tels individus expérimentaux se sont réunis, Odelay a été le résultat frappant.

Entre la réalisation de l’album, les voyages sur la route de Beck comprenaient la tournée d’été de 28 dates Lollapalooza de 1995 (où il a fait ses débuts avec “Where It’s At”), une apparition au Reading Festival du Royaume-Uni et une autre date d’ouverture pour Johnny Cash. Lors du Bridge School Benefit annuel, Hansen a partagé la facture avec Bruce Springsteen, les Pretenders, Emmylou Harris et d’autres poids lourds. Par élan plutôt que par conception, Beck était au sommet de la table.

Cet été-là, Mellow Gold a été certifié platine par la RIAA pour un million d’expéditions aux États-Unis. Le calendrier est passé à 1996 dans son bolthole australien, pour des dates au Summersault Festival à Melbourne, à la Saint Sylvestre à Sydney, puis début janvier sur la Gold Coast, à Adelaide et Fremantle.

En mars, Beck effectuait une importante tournée européenne qui comprenait un rendez-vous dans un club londonien au King’s College. Cette set list londonienne comprenait certaines des chansons qui l’avaient amené là en premier lieu, mais il était sur le point d’ouvrir un tout nouveau sac.

Comme ces premières critiques l’ont clairement montré, Odelay était une merveille pour les acolytes de Beck et les nouveaux admirateurs dans son ampleur, avec un son qui embrassait et unissait des influences presque infinies et l’assortiment ultime d’échantillons.

Le disque se glorifiait de s’approprier des extraits de sources rocheuses telles que Rare Earth, Rory Gallagher, Chemin de fer Grand Funk, et Edgar Winter; des notables soul et funk comme Sly and the Family Stone, Mandrill, Lee Dorsey et Leon Haywood ; pionnier du grattage Grand Wizzard Theodore, des noms longtemps non célébrés tels que le saxophoniste Monk Higgins, et même un chat du 19ème siècle appelé Schubert.

Odelay est sorti aux côtés du single “Where It’s At”, qui présentait l’ingrédient essentiel de “Needle To The Groove”, le morceau de 1985 du groupe électro-funk new-yorkais Mantronix. C’est le morceau avec les paroles originales « J’ai deux platines et un microphone » que Beck a adapté de manière contagieuse. “Where It’s At” a également été un triomphe visuel, avec un trophée de la meilleure vidéo masculine aux MTV Awards en septembre.

Ce single est devenu un hit du Top 5 de la radio rock moderne aux États-Unis et a voyagé dans le Top 40 de la pop britannique, tout comme son suivi “Devils Haircut”. Pas moins de trois autres singles de l’album, “The New Pollution”, “Sissyneck” et “Jack-Ass”, suivraient en 1997, alors qu’Odelay devenait or en Amérique en deux mois, platine en sept mois et double platine en 1998 .

“Comme les Beasties”, a écrit Mark Kemp dans la critique de Rolling Stone, “Beck est l’un des rares aspirants hip-hop blancs à avoir un indice. Il comprend vraiment le fil ténu qui relie le funk au punk, le hip-hop à l’art rock et le jazz au country blues, et est capable de mettre sa connaissance encyclopédique des styles musicaux du 20e siècle dans des pépites de trois et quatre minutes de pure pop. ” Au Royaume-Uni, Odelay a été un succès instantané dans le Top 20 britannique et, après une séquence initiale de 11 semaines, est revenu pour un classement pendant presque toute l’année 1997.

Au début de cette année-là, Hansen a été nommé meilleur homme solo international aux BRIT Awards, a remporté des distinctions similaires du NME, Rolling Stone et d’autres, et des Grammys pour le meilleur album alternatif et la meilleure performance vocale rock masculine pour “Where It’s At”. Beck avait bien plus que deux platines et un micro : maintenant le monde était à sa porte.

