Fantastical for Mac ajoute des raccourcis, une prise en charge des notifications urgentes, plus

Fantastical a été mis à jour vers la version 3.5 pour coïncider avec la version macOS Monterey, et il apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de Mac.

Le mois dernier, l’équipe derrière Fantastical a mis à jour son application pour iPhone et iPad afin de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Maintenant, avec macOS Monterey, Fantastical ajoute un tas de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

L’un d’eux est la proposition de réunions publiques. Sans avoir à saisir les coordonnées des personnes une par une, vous pouvez générer une URL dans Fantastical pour la proposition d’événement, puis la partager manuellement avec les personnes en utilisant la méthode de votre choix.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la visibilité des invités sur les propositions, ce qui signifie que vous pouvez décider de partager la réunion avec tous ceux qui ont refusé ou non. Fantastical dit que c’est un bon moyen « d’éviter que des collègues discutent de ceux qui ont refusé une réunion de dernière minute ».

Fantastical 3.5 ajoute également l’intégration Webex en plus des appels Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Ajoutez simplement votre compte Webex à Fantastical et vous verrez la nouvelle option de réunion Webex à côté de vos nouvelles invitations.

En parlant spécifiquement de macOS Monterey, Fantastical ajoute des notifications urgentes qui sont un outil utile lorsque vous essayez de filtrer certaines des notifications les moins critiques reçues tout au long de la journée. Non seulement cela, mais tous vos raccourcis existants avec l’application sont désormais disponibles sur l’application Raccourcis sur Mac.

Fantastical est l’application de calendrier et de tâches primée avec des fonctionnalités telles que l’analyse du langage naturel, de belles vues Jour, Semaine, Mois et Année, et plus encore. L’application est téléchargeable gratuitement mais nécessite un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités.

