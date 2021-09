Fantastical profite des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 dans la dernière mise à jour

Comme tant d’autres applications, Fantastical vient d’être mis à jour pour tirer parti des fonctionnalités d’iOS 15. Il propose de nouveaux widgets XL, une prise en charge des notifications urgentes, etc. De plus, Flexibits fait la promotion de tout ce qui est nouveau avec son application Cardhop.

L’application de calendrier a mis en œuvre de gros changements pour mieux s’intégrer à iOS 15, iPadOS 15 et le prochain macOS Monterey.

Selon un article de blog, Fantastical est désormais optimisé pour tirer pleinement parti des notifications sensibles au temps. Flexibits explique :

« Nous nous sommes assurés que Fantastical et Cardhop soutiennent pleinement cette [Time-Sensitive Notifications], de sorte que même si vous essayez de fermer le monde et d’échapper aux notifications pour une raison quelconque, vous n’aurez pas à vous soucier de manquer les notifications de Fantastical et Cardhop dont vous souhaitez réellement être alerté. “

Une autre fonctionnalité indispensable pour les utilisateurs est les widgets sensibles à la confidentialité. Étant donné que de nombreuses personnes aiment utiliser uniquement les widgets plutôt que l’application elle-même, elles peuvent désormais masquer les données sur leurs widgets jusqu’à ce que l’appareil soit déverrouillé, ce qui n’était pas possible avec iOS 15.

En parlant d’iPadOS 15, Fantastical est une autre application pour profiter des extra larges widgets. Avec un widget de calendrier plus grand, il est possible de voir clairement où vous vous trouvez dans le mois en cours et d’afficher encore plus d’événements que d’habitude dans la liste des éléments à droite.

Enfin, Fantastical prend également en charge la fonction Quick Notes. Après l’avoir invoqué en utilisant Fantastical ou Cardhop, vous pourrez ajouter un lien vers la note qui vous ramènera directement à l’application que vous utilisiez lorsque vous l’avez créée.

Quick Notes peut également identifier quand vous utilisez une application qui contient une note précédemment liée, puis afficher une invite pour vous permettre d’ouvrir la note.

En rapport:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :