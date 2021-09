Fantasy Akhada : Kabaddi recherché comme sport fantastique

Amit Purohit, fondateur de Fantasy Akhada

Par Reya Mehrotra

En janvier 2020, la pandémie avait fait son apparition dans le monde. Mais c’était aussi l’époque où la plateforme de sports fantastiques Fantasy Akhada, fondée par Amit Purohit, a pris forme et est allée à contre-courant pour lever des millions de dollars et est devenue le visage des sports fantastiques en Inde. Avec Harsha Bhogle comme ambassadeur de la marque, qui a également levé des fonds pour la plate-forme, la société de technologie sportive n’a pas regardé en arrière et continue de croître avec de multiples levées de fonds et une base de consommateurs croissante alors que la deuxième étape de l’IPL a repris en Septembre.

Pas un nouveau concept

Alors que l’avatar moderne et basé sur la technologie des sports fantastiques est un concept relativement nouveau en Inde, il existait dès 2001. «Quand j’étais enfant, nous voyions Harsha Bhogle, Navjot Singh Sidhu jouer à des sports fantastiques dans le Super Selector. sur ESPN Star Sports en 2001-02. Ce n’est donc pas un nouveau concept. Nous y avons puisé des idées. Ensuite, l’élément d’argent est arrivé en 2011-12 lorsque Dream11 a commencé à étendre la catégorie de la même manière qu’ils l’ont élargie », partage Purohit.

En avril de cette année, la plate-forme a levé 5 crore de Rs auprès de Prime Securities. Parlant de l’expansion et du financement avant l’IPL, il déclare : « Nous avons observé une croissance cinq fois supérieure depuis notre dernière collecte de fonds en mars. Nous levons toujours des fonds bien à temps avant l’IPL pour nos coûts technologiques, en acquisition d’utilisateurs (par le biais de l’impression, de la télévision et du numérique) et des coûts liés aux employés.

Purohit partage que sur sa plate-forme, les utilisateurs sont plus intéressés par le cricket au format court comme les T20 et n’apprécient pas vraiment les matchs de test car l’argent est bloqué pendant cinq jours. Les ligues T10 sont susceptibles d’être la prochaine grande chose dans les sports fantastiques car, dit-il, plus le format est court, meilleur est l’engagement.

Interrogé sur les comparaisons entre les sports fantastiques et les paris, il partage : « Le sport fantastique tel qu’expliqué par la Cour suprême de l’Inde et les Hautes Cours ne consiste pas seulement à prédire le résultat d’un événement particulier, mais à utiliser les compétences, les connaissances et la compréhension de le sport et la compréhension des joueurs pour prendre un ensemble de décisions collectives. C’est un choix très informé, calculé et sophistiqué des 13 décisions que vous prenez parmi les 22 décisions que vous avez sous la main et c’est donc un jeu d’adresse plutôt qu’un jeu de hasard.

Il dit que si l’on se fie à l’instinct, les décisions s’avèrent mauvaises, et si l’on se fie aux antécédents, les décisions sont plus bonnes que mauvaises.

Le plus gros tirage du match féminin du T20

Purohit dit que bien que la plate-forme ait accueilli des milliers de matches, leur match T20 féminin Inde contre Angleterre a été leur plus gros match à ce jour et que ce type d’engagement sur des plates-formes comme la sienne est également devenu un facteur décisif pour que la BCCI envisage l’avenir du cricket féminin.

Quant aux autres sports, il dit que puisque le football nécessite beaucoup plus de réflexion, le volume de personnes jouant dans les sports fantastiques diminue et le volume de personnes jouant au cricket est beaucoup plus élevé. Fantasy Akhada est susceptible de déployer kabaddi pour les fans de la Pro Kabaddi League (PKL) à la demande générale. “Avant Covid-19, Kabaddi était le sport n°2 en Inde, nous prévoyons donc d’exploiter ce segment de manière agressive”, a-t-il déclaré.

Mais les sports fantastiques peuvent-ils être aussi addictifs que le cricket et les paris ? “Nous n’encourageons jamais les gens à en vivre, mais à l’essayer pour le plaisir pour l’engagement sportif”, ajoute-t-il.

