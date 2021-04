Fantasy Akhada lance sa dernière campagne «  Asli Akhada  »

La société s’est également associée à deux principaux influenceurs dans cet espace, Fantasy Arena et Fantasy Cricket Geek.

La plate-forme de sports fantastiques en ligne Fantasy Akhada a déployé sa campagne IPL «Asli Akhada» dans le but d’améliorer l’engagement sportif parmi les fans cette saison T20. La campagne de marketing cible tous les amateurs de sports indiens, y compris ceux qui pratiquent des sports fantastiques. Avec le cri de ralliement de «Khel Wahi Khelo Jo Samajh Mein Aaye», la campagne positionne Fantasy Akhada comme l’arène parfaite pour tester ses prouesses au cricket. Asli Akhada sera piloté sur toutes les principales plates-formes de marketing numérique, notamment Facebook, Google Adwords et YouTube, aux côtés d’autres. «Avec l’IPL au coin de la rue, il est naturel que tous les coins et recoins du pays soient dominés par des conversations à peu près identiques. En gardant cela à l’esprit, nous avons lancé notre campagne Asli Akhada qui offre à tous les passionnés de cricket l’arène parfaite pour prouver leur courage. Nous recevons une réponse très chaleureuse à la campagne et nous sommes convaincus qu’elle produira les résultats souhaités », a déclaré Amit Purohit, fondateur de Fantasy Akhada.

La société s’est également associée à deux principaux influenceurs dans cet espace, Fantasy Arena et Fantasy Cricket Geek (Peeyush Sharma). Ils feront largement la promotion de la marque tout en conduisant ses domaines clés de marque cette saison. Cette saison IPL, la marque envisage de devenir la destination de choix pour tous les utilisateurs de Fantasy Sports en Inde. La marque a rejoint Lighthouse en tant que partenaire créatif qui a joué un rôle central dans la planification du rafraîchissement de la marque juste avant le tournoi de marque T20. De plus, le mandat des médias numériques a été confié à XOR Labs, qui a été chargé de stimuler l’optimisation et l’efficacité des plans marketing de Fantasy Akhada.

La start-up basée à Gurgaon a été lancée en janvier 2020 et est passée à plus de 3 lakhs d’utilisateurs actifs grâce à l’orientation client. Fantasy Akhada a annoncé qu’il augmenterait considérablement son pool de concours garantis et a également déclaré des lakhs de prix en espèces dans les classements pour les utilisateurs en plus de leurs gains. L’année dernière, en août, la plate-forme a intégré avec succès Harsha Bhogle en tant qu’investisseur à long terme et ambassadeur de la marque.

Lire aussi: Viacom18 nomme Chanpreet Arora en tant que chef d’entreprise – AVOD, et Vineet Govil en tant que directeur technique de Viacom18 Digital Ventures

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.