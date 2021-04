Fantasy Epic ‘Shadow and Bone’ Drops, ‘Falcon and the Winter Soldier’ ​​Finale, ‘Romeo & Juliet’ Goes Modern, ‘Big Shot’ s’adapte au lycée ⋆ . HomeFilmsFantasy Epic ‘Shadow and Bone’ Drops, ‘Falcon and the Winter Soldier ‘Finale,’ Romeo & Juliet ‘devient moderne,’ Big Shot ‘s’adapte au lycée