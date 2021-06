Fantasy Football Impact avec AJ Brown, Calvin Ridley .

Le commerce tant attendu de Julio Jones est sur le point de baisser, selon Ian Rapoport de NFL.com, les Titans renvoyant un choix de deuxième ronde en échange du futur récepteur du Temple de la renommée qui a passé toute sa carrière avec les Falcons d’Atlanta. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires de football Fantasy ou les meilleurs rédacteurs de ballons en perspective ? Et n’oubliez pas de consulter tout notre contenu de football Fantasy cette saison, y compris notre nouvelle série de vidéos YouTube présentant tous les meilleurs talents disponibles pour vos repêchages.

Julio Jones Fantasy Football Impact

Pour les propriétaires de fantasy, ce n’est pas le meilleur endroit pour atterrir pour Julio, mais ce n’est pas terrible non plus. Passer d’une attaque qui atteint régulièrement le sommet de la ligue en termes de taux de réussite à une attaque lourde qui était les trois dernières l’année dernière, limitera son potentiel de fantaisie.

Du côté positif, Ryan Tannehill peut le jeter, et les Titans ont terminé près du sommet des verges par passe lancée au cours de chacune des deux dernières saisons. En fait, Tannehill a été le premier dans la NFL avec une moyenne de 9,0 verges par passe lancée en 2020. Cela devrait signifier des balles plus profondes pour Julio, qui aspire à une longue balle – qui devrait voir ses verges par nombre de réception augmenter, même si ses cibles ne t.

De plus, les Titans ont un tas de cibles à gagner cette année après avoir perdu Corey Davis, Adam Humphries et Jonnu Smith au profit d’une agence libre, n’ajoutant que l’ex-Ram Josh Reynolds en remplacement. Cela fait 185 cibles qui vont devoir aller quelque part et à moins que Julio ne se blesse, il ne quittera pas le terrain. Le duo de lui et AJ Brown devrait former l’une des infractions les plus concentrées et les plus puissantes de la NFL pour 2021.

Sur les Falcons, Awesemo.com a projeté Jones pour sept cibles par match et 70,7 verges, ce qui, extrapolé sur une saison complète de 17 matchs, serait d’environ 1 200 verges. Lorsqu’ils sont mis à jour, il est prudent de supposer que les objectifs par match diminueront, mais que les yards par match augmenteront.

ADP actuel : 40 s

Tendance : Neutre. Probablement en hausse à court terme, puis en baisse.

Conseil : Jones aura une actualité ADP à court terme, mais attendez-vous à ce qu’elle se calme à long terme. Attendez jusque-là.

Receveurs débutants que vous DEVEZ drafter

AJ Brown Fantasy Football Impact

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez probablement vu la machine de battage médiatique du football fantastique amener AJ Brown à un choix limite au premier tour. Avec ce commerce, ces jours sont révolus. RIP AJ Brown numéro un de la saison des receveurs larges. Pourtant, même s’il verra moins de cibles, il s’agit d’une attaque concentrée des Titans qui a perdu beaucoup de pièces cette saison. Actuellement, le classement Awesemo place Brown au 6e rang WR dans notre classement PPR de 0,5. Cela devrait changer une fois que nous aurons redéfini les projections de football Fantasy 2021.

Brown avait un peu plus de 100 cibles en 12 matchs disputés la saison dernière, pour une moyenne au milieu de sept. Awesemo a projeté Brown pour 8,5 cibles cette saison, un nombre qui pourrait baisser un peu après l’ajout de Julio.

ADP actuel : 10-20

Tendance : à la baisse

Conseil : Laissez les autres passionnés de football Fantasy s’enthousiasmer pour les perspectives et la portée excessive de Brown dans les semaines qui suivent cet échange. Son ADP s’installera et baissera au cours de l’été.

Calvin Ridley, Kyle Pitts et Russell Gage

À première vue, les footballeurs Fantasy pourraient supposer que les trois plus grands bienfaiteurs de l’accord pourraient tous jouer pour les Falcons d’Atlanta. Cependant, il est probable que le trio des meilleures options de réception des Falcons ne verra pas beaucoup de changement dans sa production à partir de 2020, étant donné que Julio Jones a été blessé et entravé pendant une grande partie de la saison dernière. Les 68 objectifs de Jones en 2020 étaient les deuxièmes plus bas de sa carrière.

Russell Gage devrait fermement s’imposer comme le WR2 dans cette attaque et est une bonne affaire à 136 ADP dans la meilleure balle. Kyle Pitts est une licorne, mais les TE recrue mettent généralement un an avant de se sentir à l’aise dans les infractions de la NFL, alors allez-y doucement. Awesemo l’a classé 20e au classement général parmi les TE, mais cela augmentera un peu.

Conseil : Atteignez un tour ou deux pour Russell Gage immédiatement si vous draftez la meilleure balle. La valeur de Ridley devrait augmenter un peu, vous pouvez donc probablement lui faire 4 à 5 choix plus tôt que son ADP actuel. Pitts va déjà assez haut et est en train d’être repêché aussi haut qu’il devrait l’être.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !