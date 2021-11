Fantasy Island restera ouvert aux affaires grâce à une saison 2

Ne quittez pas Fantasy Island pour l’instant.

Le jeudi 4 novembre, Fox a confirmé que le redémarrage du drame classique obtiendrait une deuxième saison. La nouvelle Fantasy Island, avec Roselyn Sanchez comme Elena Roarke, une descendante de la star de la série originale, M. Roarke (Ricardo Montalban), devrait faire ses débuts dans la deuxième saison en 2022.

Maintenant, avant de commencer votre compte à rebours, nous sommes heureux d’annoncer que les téléspectateurs peuvent revisiter le lieu bloqué grâce à un prochain épisode de vacances.

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, Fantasy Island 2021 est une version moderne du célèbre drame, où les rêves des invités sont réalisés – ce qui provoque souvent des résultats inattendus.

Et il semble que le spécial vacances de deux heures ne fasse pas exception, car l’épisode à venir, intitulé « Bienvenue dans la boule à neige », met en vedette une femme d’affaires (vedette invitée Lindsey kraft) avec le fantasme de rencontrer M. Right au cours d’un Noël parfait. Selon le réseau, le fantasme de cet invité testera Roarke à plus d’un titre.