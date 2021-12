Fantasy Life Online sort en anglais sur iOS et Android aujourd’hui

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Après que le merveilleux classique culte de Level-5, Fantasy Life, soit sorti sur 3DS et nous ait tous époustouflés par sa profondeur, son cœur et son charme, il était un peu décevant de découvrir que la suite serait un jeu uniquement sur mobile appelé La vie fantastique en ligne. C’était encore plus décevant de découvrir qu’il n’était destiné qu’à une sortie au Japon.

Cependant, parallèlement à l’annonce de la fermeture des serveurs de la version japonaise du jeu par Level-5 le 15 décembre, la nouvelle a été annoncée que l’éditeur Boltrend Games avait choisi Fantasy Life Online pour une sortie occidentale.

Image : Level-5 Inc., Boltrend Games

L’histoire du jeu se déroule à Reveria, le continent sur lequel se déroule le jeu original, et présente les 12 emplois (ou « vies ») de Fantasy Life. C’est une version plus mobile de l’histoire, bien sûr, avec des récompenses, une progression et une histoire plus étroitement liée aux quotidiens et aux événements de jeu à durée limitée, ainsi que les éléments supplémentaires de la construction d’un village et du mode multijoueur. .

Fantasy Life Online est un jeu freemium, ce qui signifie qu’il est gratuit à jouer et à télécharger, mais qu’il contient des achats intégrés. Les joueurs peuvent acheter des devises et des laissez-passer qui coûteront entre un dollar ou deux, jusqu’à 100 $ et plus. Vous recevrez également des récompenses pour le téléchargement du jeu : une pièce d’invocation divine, 5 orbes d’XP moyen et 2 000 Dosh (la devise du jeu).

Image : Level-5 Inc., Boltrend Games

Fantasy Life Online a organisé une version bêta fermée pour les joueurs anglophones entre fin octobre et début novembre, et maintenant la date de sortie est enfin arrivée. Le jeu est disponible en pré-téléchargement dès maintenant sur l’App Store iOS et le Play Store sur Android, et les services seront mis en ligne à 18h PT / 21h HE (6 décembre) et 2h GMT (7 décembre).

Pour en savoir plus sur le jeu et les événements au cours des premières semaines suivant la mise en service des serveurs, consultez le site officiel.